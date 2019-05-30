"Altın ve Kıymetli Metal Çalışmaları Merkezi" kuruldu

Altın ve kıymetli metaller konusunda Türkiye ve çevresiyle ilgili olarak yerel, bölgesel ve küresel çapta, disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütecek İstanbul Şehir Üniversitesi Altın ve Kıymetli Metal Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKAM) hizmete girdi.

AKAM, ekonominin yapısal cari açık sorununa yerel kaynak sağlanması yönünde araştırmacı ve destekleyici çıktılar üreterek, hane halkı tasarruflarının finansal sistem içerisinde aktif yer almasını amaçlıyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dağhan Gökçe'nin müdürlüğünü üstlendiği AKAM'da, altın ve kıymetli metaller konusunda Türkiye ve çevresiyle ilgili olarak yerel, bölgesel ve küresel çapta disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülecek ve ortaya çıkan bilgi, yorum ve analizler kamuoyuyla paylaşılacak.

Dr. Dağhan Gökçe, AKAM'ın hedeflerini ise şöyle sıraladı: "Tasarruf açığı bulunan ülkemizin güçlü büyümesine katkı sağlayacak atıl altın ve kıymetli metal milli kaynağının araştırma, bilinçlendirme, bilgilendirme ve eğitim yoluyla milli ekonomiye kazandırılmasına ön ayak olmak istiyoruz. Ayrıca altın ve kıymetli metal üretimi, talebi ve ihracatı konularında güncel veri tabanı oluşturarak, reel ekonomiye güncel geri bildirimler sağlamak yoluyla kaynak verimliliğini ve kaynak tasarruflarını artırmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul