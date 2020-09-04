Altın ve gümüşte devlet hakkı oranları artırıldı ALTIN ve gümüş madenlerindeki devlet hakkı oranları, yüzde 25 artırıldı.

ALTIN ve gümüş madenlerindeki devlet hakkı oranları, yüzde 25 artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 3213 sayılı 'Maden Kanunu'nda altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak. Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "3213 sayılı Maden Kanunu'na ekli (3) sayılı tablo kapsamında dördüncü grup madenlerden altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına, adı geçen kanunun 14'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA