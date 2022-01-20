Merak edilen dini fetvalar arasında altın ve gümüş kaptan yemek yemenin caiz mi değil mi olduğu yer almaktadır. Hadisi şeriflere göre altın ve gümüş kaptan yemek yemek, su içmek vb. caiz değildir. Altın ve gümüş tabaktan yemek yemek, su içmek, abdest almak caiz midir? detaylar sizlerle...

Altın tabaktan yemek yemek günah mıdır? Gümüş tabaktan yemek yemek günah mıdır? Altın ve gümüş kaptan yemek yemek ve su içmek haram mı? Altın ve gümüş tabaktan yemek yemek, su içmek, abdest almak caiz midir?

ALTIN VE GÜMÜŞ KAPTAN YEMEK YEMEK, SU İÇMEK CAİZ Mİ, HARAM MI?

Birçok hadisi şerife göre altın ve gümüş kaptan, altın ve gümüş tabaklardan yemek yemek caiz değildir, günahdır, haramdır.

Konu hakkında hadisi şerifler şu şekilde:

--- Ümmü Seleme radıyallahu anhâ'dan rivayet edilen bir hadisi şerife göre, Peygamber Efendimiz Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına cehennem ateşi doldurmuş olur.

(Kaynak : Buhârî, Eşribe 28; Müslim, Libâs 1. Ayrıca bk. İbni Mâce, Eşribe 17)

Müslim'in bir rivayetinde: "Gümüş ve altın kaplardan yiyen ve içen kimse" şeklindedir.

(Kaynak : Müslim, Libâs 1)

--- Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor:"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Kim gümüş bir kaptan su içerse, sanki karnını cehennem ateşi doldurmuş gibi olur."

--- Huzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi:

Şüphesiz Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlastan yapılmış elbise giymeyi, altın ve gümüş kaplardan içmeyi yasakladı ve:

"Bunlar dünyada kâfirlerin, âhirette ise sizlerindir" buyurdu.

(Kaynak : Buhârî, Eşribe 28, Libâs 27; Müslim, Libâs 3, 4. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Eşribe 17; Tirmizî, Eşribe 10; İbni Mâce, Eşribe 17)

--- Buhârî ve Müslim'in bir rivayetinde, Huzeyfe radıyallahu anh:

Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i "Saf ipek ve atlas elbise giymeyiniz. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyiniz. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyiniz" buyururken işittim, demiştir.

(Kaynak : Buhârî, Et'ime 29; Müslim, Libâs 5)

Birçok hadisi şerife göre altın ve gümüş kaplardan, tabaklardan yemek yemek veya su içmek caiz değildir. Birçok İslam alimine göre altın ve gümüş kaplardan, tabaklardan ve aynı şekilde bardaklardan su içmek haram kabul edilmiştir.

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