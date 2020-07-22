Altın ve gümüş fiyatları yükseldi Değerli metallere yönelik alımlarla altın 1,865 doları görürken, gümüş de 23 doları aşarak yedi yılın zirvesine tırmandı.

Değerli metallere yönelik alımlarla altın 1,865 doları görürken, gümüş de 23 doları aşarak yedi yılın zirvesine tırmandı. Değerli metallere yönelik alım dalgasıyla, yüzde 8.0 yükselerek ons başına 23 doları da aşan gümüş fiyatları bu düzeyi en son 2013 yılı Ekim ayında görmüştü. Güvenli liman arayışıyla hızla artan talebin etkisiyle spot piyasalandaki fiyatı bir haftada yüzde 17.92 yükselen gümüşün yıl başından bu yana kazancı da yüzde 28.15'i buldu.Gümüş fiyatları iç piyasada da gram başına 5.0 liranın üzrine yükseldi; 13 Temmuz'da gram başına 4.20 lira olan gümüş, dış piyasalardaki artışlara paralel olarak 5.02 liraya kadar çıktı.Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin desteğindeki petrol fiyatlarındaki artış, ABD stoklarının yükseldiğini gösteren verilerle sınırlandı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.14 artışla 44.24 dolar,Batı Teksas yüzde 0.12 artışla 41.59 dolar,altın yüzde 0.63 artışla 1,853.32 dolar,gümüş yüzde 4.25 artışla 22.19 dolar,bakır yüzde 1.37 artışla 6,563.00 dolar,platin yüzde 2.37 artışla 904.27 dolar,paladyum yüzde 0.24 düşüşle 2,140.65 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 408 liraya, çeyrek altın 672 liraya, Cumhuriyet altını da 2,675 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Güvenli liman arayışıyla hızla artan talebin etkisiyle spot piyasalandaki fiyatı bir haftada yüzde 17.92 yükselen gümüşün yıl başından bu yana kazancı da yüzde 28.15'i buldu.Gümüş fiyatları iç piyasada da gram başına 5.0 liranın üzrine yükseldi; 13 Temmuz'da gram başına 4.20 lira olan gümüş, dış piyasalardaki artışlara paralel olarak 5.02 liraya kadar çıktı.Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin desteğindeki petrol fiyatlarındaki artış, ABD stoklarının yükseldiğini gösteren verilerle sınırlandı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.14 artışla 44.24 dolar,Batı Teksas yüzde 0.12 artışla 41.59 dolar,altın yüzde 0.63 artışla 1,853.32 dolar,gümüş yüzde 4.25 artışla 22.19 dolar,bakır yüzde 1.37 artışla 6,563.00 dolar,platin yüzde 2.37 artışla 904.27 dolar,paladyum yüzde 0.24 düşüşle 2,140.65 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 408 liraya, çeyrek altın 672 liraya, Cumhuriyet altını da 2,675 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin "Gümüş liderliğinde kıymetliler yükselişte" başlıklı analizinde, "Gümüş aşılmaz dirençleri aşarken, tüm kıymetli madenleri de peşinde sürüklemeye devam ediyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Altın, dünkü seansta 1,843 dolar/onsa kadar yükselerek dokuz yılın en yüksek seviyesinde yeni zirve kaydetmesine karşılık, gümüşe kıyasla düşük performans sergilediği bir gün geride kaldı. Seansı 1,841 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla yüzde 1.3 kazancı hanesine yazmış oldu."Gümüş ise dünkü seansta son 6 yıldır aşamadığı seviyeleri aşarak, 21.33 dolar/onsa kadar uzandı. Gümüşteki bu yükseliş altını da desteklerken, altın gümüş rasyosu 86 seviyesine kadar geri çekildi ve ocaktan beri en düşük seviyeye dönmüş oldu. Seans sonunda gümüş, 21.29 dolar/onstan seansı tamamlarken yüzde 7 gibi bir kazancı tek seansta elde etmiş oldu."Platin, dünkü seansta 888 dolar/onsa kadar uzanarak pandemi öncesi mart ayı seviyelerine geri dönmüş oldu. Platin, seansı 881 dolar/onstan tamamlarken yüzde 3.5'luk kazancı hanesine yazmış oldu."Paladyum da dünkü seansta 2,175 dolar/onsa kadar yükselirken Nisan ayı fiyat seviyelerine geri döndü. Seansı 2,142 dolar/onstan tamamlayan paladyum, yüzde 4.2'lik kazançla gümüşün ardından günün en çok kazanan kıymetli maden oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dün yüksek hacimli bir seans yaşanırken, alıcıların iştahlı olduğu bir gün geride kaldı. İşlemler dünya fiyatlarının üzerinde 0,50 dolar/onsla gerçekleşti."

Kaynak: DHA