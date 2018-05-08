8 Milyon Liraya Satacakları Altın Varaklı Zümrüt, Yakut Süslemeli İki Tevrat Yakalandı

Bilecik'te ceylan derisine altın varak işlemeli, zümrüt ve yakut süslemeli 2 Tevrat ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat çerçevesinde İstanbul'dan yola çıkan içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili Vezirhan beldesi girişinde durdurdu.

CEYLAN DERİSİNDEN ALTIN VARAKLI TEVRAT

Araçta geniş çaplı arama yapan ekipler, otomobilin bagajında müzik kolonu içine gizlenmiş halde ceylan derisine altın varak işlemeli, zümrüt ve yakut süslemeli farklı boyutta 2 Tevrat buldu.

Bilecik Müze Müdürlüğü yetkililerince, M.Ö yıllara tarihlendiği tahmin edilen 2 Tevrat'ın hangi yıl yazıldığının yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

8 MİLYON LİRAYA SATACAKLARDI

Gözaltına alınan Ö.S, F.G, Ö.V, F.F ve V.D'nin Tevratları 8 milyon liraya satmayı planladığı, bu konuda pazarlık yaptıkları kişilerle buluşmaya gittikleri öğrenildi.