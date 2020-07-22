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Altın tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü! Altın fiyatları

Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gören altın 410 liranın üzerine çıktı. Gram altın şu sıralar 409,5 liradan, çeyrek altın 672 liradan, cumhuriyet altını ise 2.737 liradan satılıyor.

Altın tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü! Altın fiyatları
22.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:57

Dün günü 405 liradan kapatan altın yükselişini sürdürüyor. Güne rekorla başlayan altının gram fiyatı 410 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın saat 09.20 itibarıyla 409,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 liradan, cumhuriyet altını ise 2.737 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1860 dolar seviyesinde bulunuyor.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ ZAYIF

Analistler, koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, haziran ayı konut satışları

17.30 ABD, ham petrol stokları

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