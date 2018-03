Altın Ticaretinde Merkez Olmak İstiyoruz"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye olarak biz altın işlemede ve altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz. Onun için bu 'düzeltme' dediğimiz süreçte 2018'de de böyle bir şişkinlik olma ihtimali var." dedi.



Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından bir otelde düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, inovasyonun farklılaşmak olduğunu ifade ederek, tasarım ve teknolojide gelinen noktayı daha da geliştireceklerini söyledi.



Son 10 yılda yurt dışında açılan Türk stantlarının yanında yabancıların dolaşmaya başladığını belirten Zeybekci, bu kişilerin "Türkler ne yapıyor, biz ne yapabiliriz?" diye baktıklarını aktardı.

Zeybekci, Türkiye'nin artık dünyada üretilebilen tüm ürünleri ürettiğini, bunları satan ve ihraç edebilen bir ülke haline geldiğini vurgulayarak, "1980-1981 yıllarında 4,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmimizden 2017 sonu itibarıyla 460 milyar dolarlık dış ticaret hacmine geldik. Dış ticaret hacmindeki hedefimiz 1 trilyon dolar. Biz yola çıktığımızda dünya ticaretinden ve ihracatından aldığımız pay yüzde 0,50'ydi, şimdi yüzde 1'i geçtik ve 1,10'lar seviyesine geldik. Hedefimiz dünya ticaretinden ve ihracatından yüzde 1,5 pay almak." diye konuştu.

Türkiye'nin 2018 yılında her ay ihracat rekorları kırarak yoluna devam edeceğini dile getiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"2018, her anlamda iyi olacak. Türkiye'nin ana dengelerine bakacağız. Sadece ve sadece kamu borçlarının milli gelire oranına bakın. Başımızdan geçen her şeye ve yüksek büyümeye rağmen bütçe açığımız yüzde 1,5. Bunu koyuyoruz ortaya. Kamu borçlarının milli gelire oranı yüzde 28,3 ve bunu koyuyoruz ortaya. Bize en yakın Avrupa Birliği'nde kamu borçlarının milli gelire oranı, yüzde 40'lar var. Fransa'nın yüzde 100'ün üzerinde. Yunanistan'ın zaten tavanı delip çıkmış gitmiş bir tarafa. Bizimki yüzde 28,3. Bütçe açığının milli gelire oranı itibarıyla bizim için Avrupa Birliği'ne girebilmek için ekonomik yeterlilik yüzde 60. Bizimki yüzde 28,3, her şeye rağmen bugünkü rakamdan bahsediyorum. Bütçe açığı Avrupa Birliği'ndeki kabul edilebilir oran 3,5-3,3 bizimki 1,5 her şeye rağmen. Bu dengelere bakın arkadaşlar. Geri kalan birilerinin spekülasyon amaçlı oynamalarından başka hiçbir şey değildir, işinize bakın."

"Altınla ilgili artış trendi devam edecek"

Zeybekci, altınla ilgili gelişmelere de değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altınla ilgili 2018 ile ilgili artış trendi devam edecek. İthalat, neden? Suudi Arabistan, Körfez dediğimiz bu bölgede altın faaliyetlerini, altın ticaretine alımda ve satımda yüzde 5 vergi konuldu. Altın bir ödeme aygıtı ve enstrümanıdır. Yani bir sermayedir. Üzerinde transfer ile alım ve satım ile ilgili oranlar çok düşüktür. Bindelik rakamlar vardır içinde. Siz her harekette, yüzde 5 aldığınız zaman bu ekonominin asla kabul etmeyeceği öz sermayenin vergilendirilmesidir. Dolayısıyla o coğrafyada altın ticareti çok yoğun bir şekilde Türkiye'ye doğru transfer ediliyor. Biz de buna 'Evet' diyoruz. Türkiye olarak biz altın işlemede ve altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz. Onun için bu 'düzeltme' dediğimiz süreçte 2018'de de böyle bir şişkinlik olma ihtimali var."

Bakan Zeybekci, daha sonra en çok ihracat yapan iş adamlarına plaket verdi.