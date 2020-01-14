Altın ticaret anlaşması öncesi düşüşte

14.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:50

Altın, ABD-Çin anlaşması ve Çin'den gelecek ekonomik veriler öncesinde düşüşe geçti. Bu düşüşle iki haftanın en düşük düzeyine yaklaştı.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasında Çarşamba günü imzalanması beklenen birinci kademe ticaret anlaşmasının yarattığı iyimser havanın yanında, ABD ham petrol stoklarında düşüş beklentisine de bağlı olarak hafif yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.12 artışla 64.28 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.03 artışla 58.10 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.34 düşüşle 17.75 dolardan,altın, yüzde 0.65 düşüşle 1,540.40 dolardan,bakır, yüzde 0.24 düşüşle 2.854 dolardan,platin, yüzde 0.99 düşüşle 972.40 dolardan vepaladyum yüzde 0.36 2,086.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 290 liraya, çeyrek altın 475 liraya, Cumhuriyet altını da 1,966 liraya geriledi.

Kaynak: DHA