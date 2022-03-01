Altın tasarruf Sistemi uygulamaya girdi

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen "Altın Tasarruf Sistemi"yle beraber kişinin doğrudan çeyrek hesabı açmaları bugünden itibaren başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu ' Altın Tasarruf Sistemi' ile vatandaşlar ' Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı' tercih edebilecek.

Altın Tasarruf Sistemi'ne ilişkin en çok merak edilen soru ve yanıtları şöyle:

KİŞİLER, FİNANSAL SİSTEM DIŞINDA TUTTUKLARI ALTINLARINI SİSTEME NASIL DAHİL EDECEK, HANGİ KANALLARA TESLİMATI YAPACAK?

Vatandaşlar, fiziki altınlarını (ziynet, meskuk altınları, işlenmiş ve hurda) rafineriler tarafından oluşturulan kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarabilecekleri gibi ayrıca banka şubeleri kanalıyla da fiziki altın teslim edebilecek. Altın toplama sürecinde bugüne kadar uygulanandan farklı olarak bankaların bazı şubeleri toplama işlemlerine sürekli aracılık yapacak.

SİSTEME TESLİM EDİLEN ALTINLARIN DEĞERLEMESİ NASIL YAPILACAK, MAĞDURİYETLER NASIL ÖNLENECEK?

Yastık altı altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için önem arz eden hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla sistem dahilinde BDDK tarafından belirlenmiş 'Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri' esas alınacak. Vatandaşlar, bu asgari değerler üzerinde kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcular üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Kuyumcular, rafineriler ve bankalar arasında kurulacak teyit mekanizması çerçevesinde vatandaş işlemini gerçekleştirip kuyumcuyu terk etmeden önce hesabına ne kadar altın veya TL aktarıldığına ilişkin teyidi alacak.

KİŞİLER TESLİM ETTİKLERİ ALTINLARI SİSTEMDE NASIL DEĞERLENDİRECEK, HANGİ YATIRIM ARAÇLARINI TERCİH EDEBİLECEK VE GETİRİSİ NASIL HESAPLANACAK?

Vatandaşlar sisteme girmeleri halinde Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı türlerini tercih edebilecek. Vatandaşın elde edeceği getiriler, sistem dahilinde seçtikleri yatırım aracı ve bankaya bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek. Sağlanacak ek avantajlar, ilgili bankalarca ve oluşturulacak platformlarda vatandaşlara duyurulacak. Ayrıca Altın Dönüşümlü TL Mevduat veya Katılma Hesaplarında TCMB düzenlemesi uyarınca hesaplanan getiriler elde edilecek.

YATIRIM GERİ ÇEKİLİRKEN FİZİKİ ALTIN YA DA MEVDUAT OLARAK ALINABİLECEK Mİ?

Vatandaşlar sistem dahilinde fiziki altınlarını teslim ettikten sonra istedikleri zaman, 24 ayar gram, külçe veya çeyrek, meskuk fiziki altın ya da TL olarak geri alabilecek ancak vade ve hesap türüne bankalar tarafından farklı uygulamalar mümkün olabilecek.

ALTINI TESLİM ETMEK İSTEDİĞİNDE YATIRIMCININ HERHANGİ BİR BANKADA HESABI OLMASI GEREKECEK Mİ, YOKSA YAPILACAK SİSTEMDE O AN BANKA HESABININ AÇILMASI DA MÜMKÜN OLABİLECEK Mİ? ALTININI TESLİM ETTİĞİ ANDA SİSTEMDEN NEMA SAĞLAMA AKTİF HALE GELECEK Mİ?

Vatandaşların fiziki altınlarını teslim etmeleri sırasında sistem dahilindeki anlaşmalı bir bankada hesaplarının bulunması gerekecek. Fiziki altınlar anlaşmalı kuyumcular ve bankalara tesliminden sonra vatandaşın banka hesabına havale yapılacak. Altının fiziken değerlemesi yapılıp bankaya aktarıldıktan sonra ise hak edeceği getiriler aktif hale gelecek.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİR SÜRE SINIRI OLACAK MI?

Şu anda fiziki altınların tesliminde anlaşmalı kuyumcu noktaları bulunuyor. Söz konusu yatırımların fiziki altın olarak çekimine ve farklı hesap türlerinde değerlendirilmesine ise 1 Mart itibarıyla başlanacak. Kısa süre içinde 81 ilde en az bir kuyumcu noktası olacak şekilde daha geniş sayıda kuyumcu ağı üzerinden aktarım yapılması mümkün olacak. Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açmalarına da 1 Mart'tan itibaren başlanacak.

KISA BİR SÜRE İÇİNDE 1500 KUYUMCU SAYISINA ULAŞILACAK. SİSTEME DAHİL OLAN KUYUMCULAR İÇİN HERHANGİ BİR KRİTER BELİRLENDİ Mİ?

Kuyumcular için herhangi bir kriter belirlenmemekle birlikte Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuyum işletmesi olması ve dahil oldukları rafineri tarafından sağlanan teyit sistemini kurmaları gerekiyor.

SİSTEME HER BANKA VE TÜM ŞUBELERİ DAHİL OLACAK MI? YETKİLİ BANKA YA DA KUYUMCULAR NASIL DUYURULACAK?

Fiziki altın teslim sürecinde bankalar haricinde rafinerilerin kuyumcu ağları öngörüldüğü için her bankanın tüm şubesinin sisteme dahil olması zorunlu değil ancak rafineriler ile bankalar arasında anlaşma yapılması gerekecek. Bu anlaşmayı yapan, kendi ağını oluşturan her banka veya şubeleri sisteme dahil olacak. Yetkili banka ve kuyumcu bilgilerinin, hazırlanacak web sitesi üzerinden vatandaşlara duyurulması planlanıyor.

YARARLANICI YASTIK ALTI ALTININI BANKADA TL MEVDUATA DÖNÜŞTÜRDÜKTEN SONRA VADESİNDEN ÖNCE PARASINI ÇEKMESİ DURUMUNDA GETİRİ MİKTARI DEĞİŞEBİLECEK Mİ?

Burada Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanacak. Diğer hesap türlerinde ise altın mevduatı ve katılım hesabı kabul eden bankaların o hesaplarla ilgili düzenlemeleri esas olacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel