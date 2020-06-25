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Altın son 8 yılın zirvesini zorluyor

Uzun vadeli yatırım olarak bilinen ve piyasasındaki son durum günün takip edilen konuları arasında yer alan altın fiyatları son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın son 8 yılın zirvesini zorluyor
25.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:32

Uzun vadeli yatırım olarak bilinen ve piyasasındaki son durum günün takip edilen konuları arasında yer alan altın fiyatları son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Uluslararası piyasalarda 2012'den bu yana altının ons fiyatı bin 780 doları görerek son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyada pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını nedeni ile ve salgına bağlı önlemlerin tahin edilenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla altın fiyatları son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Haziran itibari ile geçtiğimiz normalleşme süreci sonrasında düğün yapmak isteyenler kuyumcuların yolunu tuttu. Fiyatları gören bir vatandaş gözlerine inanamazken 550 lira gibi bir fiyatı olan yüzüğü şuanda bin 300 liraya aldığını belirtti.

Bu kapsamda Sakarya'da bir kuyumcu son sekiz yılın zirvesini zorlayan altın fiyatları hakkında konuştu. Kuyumcu İsmail Kahyaoğlu, korona virüs salgını nedeni ile son zamanların en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatlarının ileri ki zamanlarda daha da artabileceğini söyledi. Altın fiyatlarında geçen sene ile bu sene arasına yüzde 40 artış olduğunu belirten Kahyaoğlu, geçen senelerde altın alanların bu sene gerçekten bir kar elde ettiğini vurguladı.

Geçen sene 550 lira olan yüzüğü şuanda bin 300 liraya aldım

Evlilik yolunda attığı adım sonrasında kuyumcu dükkanının yolunu tutan Hakan Cihan, "Geçen seneye nazaran şöyle söyleyebilirim, geçen sene sorduğum yüzükler yaklaşık yüzde 75'lik bir artışa geçmiş durumda. Bu durumda yeni düğün yapacak olanlar, nişanlananlar zorlanabiliyorlar. Geçen seneye nazaran fiyatlar baya yüksek. Şöyle söyleyeyim, şuanda aldığım yüzük geçen sene 550 liraydı ve şuanda o yüzüğü bin 300 liraya aldım" dedi.

Ons'un yükselmesinden dolayı altın fiyatları son zamanların en yüksek dönemlerini yaşıyor

25 yıla yakın bir süredir kuyumculuk yapan İsmail Kahyaoğlu, "Altın fiyatları pandemiden dolayı bu fiyatlara geldi. Yani şuanda Dünya'nın içerisinde bulunduğu hastalık dolayısıyla üretimin dünyada azalması ve Ons'un yükselmesinden dolayı altın fiyatları son zamanların en yüksek dönemlerini yaşıyor. Dolayısıyla bu durum belki pandeminin hafiflemesiyle çok fazla hızlı gitmiyor, düşüş oluyor ve tekrar yükseliş oluyor. Fakat ikinci bir dalganın gelecek olabilmesinin şuanda konuşuluyor olması bile ekonomiyi tedirgin ediyor. Dolayısıyla Ons şuanda bin 772 doları gördü geçtiğimiz günlerde. Ben ekonomistleri de takip ediyorum, onların söylemesine göre 2 bin dolarlara kadar çıkabileceği yönünde duyumlar alıyorum" diye konuştu.

Hala yatırım için altını tercih edenler var

Uzun vadeli yatırım için zirveyi zorlayan altına talebin olduğunu belirten Kahyaoğlu, "Bazı ülkelerin de dijital paraya geçme durumları var, yani ülkeler bazında bitcoin gibi dijital para kullanımına yönelim var. Dolayısıyla bu dijital parayı da ilk başta dolara endeksleyeceklerdi ama sanırım altına bağlayacaklar dijital parayı da. Bazı ülkelerin altın alımları var, ondan dolayı da altın fiyatları son zamanlarda en yüksek seviyeye ulaştı. Vatandaşlarımızda yatırım altını dediğimiz has altın, ata lira, çeyrek ve gram altına geçtiğimiz dönemde yöneldi. ve geri dönüşler olarak bozduruluyor mu altınlar fiyatlar bu kadar yüksekken denilirse, geri dönüşler olmuyor. Yani hala daha yatırım için altını tercih edenler var. Altın şuanda ihtiyaç halinde bozduruluyor, yani keyfi olarak altın yükseldi bozdurayım, düşünce tekrar alayım gibisinden bir niyeti yok vatandaşımızın. Onu görmüyoruz şuanda" şeklinde konuştu.

Altının gramı pandemi öncesi 315 liraydı şuanda 390 lira

En güvenli liman olarak gördüğü altının fiyat konusunda artış göstereceğini savunan Kahyaoğlu, "Vatandaşımızda altının yükseleceğine dair bir beklenti var. Bu aylarda bu şekilde devam ediyor yani 390 lira civarında şuanda yani bu aylarda böyle devam ediyorsa sonbahardaki beklenen o ikinci dalga da gerçekleşirse 450-550'leri görme ihtimali var. Altın şuanda düşük seviyelerde değil yani pandemi öncesi 315 liraydı gramı şuanda 390 lira. Ben kendim kuyumcu olarak bu altın fiyatı artık yüksek diyorum ve herhalde çıkmak diyorum artık ama ben bile yanılıyorum, devamlı çıkıyor, dünya bazında artıyor. Altının fiyat artışı durmuyor, dünyadaki en güvenli liman altın" ifadelerini kullandı.

Geçen sene altın alanlar gerçekten bu sene çok karlı duruma geldiler

Altın fiyatlarında geçen seneye nazaran yüzde 40 artış olduğunu belirten Kahyaoğlu, "Yaklaşık 450 lira civarındaydı çeyrek altının fiyatı şuanda 640-650 lira civarında. Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 40'lık bir artış var. Çok büyük bir artış yani geçen sene altın alanlar gerçekten bu sene çok karlı duruma geldiler. Ama hala daha ben bu sektörün içerisindeyim yani vatandaş şuanda bozdurmuyor, altına yatırım yapıyor. Şuanda bizden sürekli talep var yani ata lira olsun, has altın olsun. Çünkü bir beklenti var, halk bir beklenti içerisindeyse bu mutlaka gerçekleşir. İstediğimiz hareketlilik şuanda düğünlerin azalmasından dolayı yok, düğünler şuanda salgın dolayısıyla yapılamadı. Dolayısıyla düğünler az olduğundan dolayı bir miktar işlerimiz düşük geçiyor. Bu aylarda yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyordu onlarda gelemiyorlar ama nispeten yine de yok değil, yani işlerimiz oluyor, Allah bereket versin" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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