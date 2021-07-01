Altın Şafak suç örgütünün firari olan iki numaralı lideri Christos Pappas yakalandı
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Altın Şafak suç örgütünün firari olan iki numaralı lideri Christos Pappas yakalandı

Altın Şafak suç örgütünün firari olan iki numaralı lideri Christos Pappas yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Neo-Nazi Altın Şafak suç örgütünün firari iki numaralı lideri Christos Pappas Yunanistan'ın başkenti Atina'da yakalandı.

Neo-Nazi Altın Şafak suç örgütünün firari iki numaralı lideri Christos Pappas Yunanistan'ın başkenti Atina'da yakalandı.

Yunanistan'da suç örgütü ilan edilen Neo-Nazi Altın Şafak suç örgütünün firari olan iki numaralı lideri Christos Pappas Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Zografou'da bir evde yakalandı. Geçtiğimiz ekim ayında mahkeme tarafından 13 yıl hapse mahkum edilen 59 yaşındaki Pappas, Altın Şafak davasında suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanmıştı.

Atina mahkemesi, geçtiğimiz yıl ekim ayında Neo-Nazi destekçisi Altın Şafak partisinin suç örgütü olduğuna karar vermiş, parti liderleri ile üyelerinin politik parti tanımı altında suç örgütü kurmak ve yönetmekten suçlu bulmuştu. Davada, Partinin Kurucusu ve Lideri Nikos Michaloliakos'ın da aralarında bulunduğu 18 eski milletvekili yargılanmıştı.

AP'NİN DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRDIĞI IRKÇI MİLLETVEKİLİ DE TUTUKLANMIŞTI

Avrupa Parlamentosu tarafından 26 Nisan'da dokunulmazlığı kaldırılan Altın Şafak Partisi üyesi ve AP milletvekili Ioannis Lagos, 27 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de tutuklanmıştı. Lagos, Altın Şafak davasında 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Lagos, geçtiğimiz yıl ise Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak provokasyona imza atmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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