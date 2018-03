HTC Desire 12 ve 12+ Akıllı Telefonları Hoş ama?



Altın Renkli HTC Desire 12 ve 12+ Hoş Görünüyor, Özellikleri Neler?

HTC'nin orta sınıf özellikleri ile piyasaya sunmaya hazırlandığı yeni modeller oldukça hoş görünüyor ancak premium akıllı telefonlarla kıyaslandığında dikkat çekici özellikleri olduğu söylenemez. Ancak özellikle ALTIN rengi çok konuşulacağa benziyor.

Dünyanın en büyük mobil telefon fuarından bir kaç hafta sonra HTC; mid-range orta sınıf özelliklere sahip olacak yeni telefonları hakkında bilgi verdi.

En son ve en iyiyi almak için çok fazla uğraşmak istemeyenlere



HTC Desire 12 ve 12+, en son ve en iyiyi almak için çok fazla uğraşmayan insanlara yönelik olarak tasarlanan iki adet 5.5 inç ve 6 inçlik yeni cihazlardır.

Her iki cihazda da 18: 9 ratio 1,440 x 720 IPS LCD ekran kullanılmış. Diğer özellikleri hemen hemen orta sınıf özellikleri ile aynı. Bu telefonu tercih etmek için bana göre en önemli sebeplerden birisi ALTIN RENGİ olacak.

HTC Desire 12 modelleri U11′in eşsiz görüntüsüne saygı duyan akrilik bir camla kaplanmış daha dayanıklı bir gövdeye sahip.

HTC Desire 12



HTC Desire 12 yeni daha küçük olan modelin içerisinde MediaTek MT6739 işlemci, 2GB veya 3GBGB RAM ile 16GB ve 32GB depolama alanları bulacaksınız. MicroSD card slotu ile bunları arttırmak mümkün.

HTC Desire 12+



HTC desire 12+ ta ise Snapdragon 450 işlemci 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ve MicroSD Slotu ile 2TB'a kadar depolama alanına genişleme imkanı var.

With a stunning 18: 9 and 6″ screen, the HTC Desire 12+ gives you a bigger and better viewing experience to enjoy the things you love. pic.twitter.com/T73l9bQcNV

— HTC (@htc) 20 Mart 2018

Görüntüleme cephesinde HTC Desire 12, 13 megapiksellik bir kamerayı, HTC Desire 12+ ise bokeh tabanlı eğlence için ikincil 2MP objektifi kullanıyor. Küçük olan modelde 5 MP selfi kamerası, 12+'ta ise 8 MP selfi kamerası yer alıyor. Her iki modelde de yüz tanıma sensörleri mevcut.

Batarya tarafından Desire 12 2,730 mAh'lik. 12+'ta 2,956 mAh'lik bir batarya söz konusu. Diğer özellikler ise genel bilinen Cat 4 LTE, 3,5 mm kulaklık jakı; mikro USB portu ve GPS/ Glonass modülleri de dahil olmak üzere her zamanki özellikler. Ancak 12+'ta arka tarafa monte edilmiş bir parmak izi okuyucu küçük modelden farklı olarak yer alıyor.

HTC Desire 12+ & Desire 12's elegant design is a tribute to our liquid surface heritage but with a new streamlined look. pic.twitter.com/tixe3y3082

— HTC (@htc) 20 Mart 2018

Ancak HTC bu modelleri ne zaman ve hangi fiyatlarla satışa sunacağını henüz açıklamış değil. Ancak dikkat çeken altın rengi HTC Desire 12 ve 12+ modeli ilk sunulacak opsiyonlar arasında yer alıyor.

