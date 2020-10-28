Altın rekor tazeledi
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Altın rekor tazeledi

28.10.2020 13:42 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:47
Altın rekor tazeledi

Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte iç piyasada altın fiyatlarını etkiledi.

Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte iç piyasada altın fiyatlarını etkiledi. Dün kapanışta 500 lira seviyesinde olan gram altın, 505 TL'ye yükselerek rekor tazeledi.

Geçtiğimiz günlerde Dolar/TL paritesinin yükselmesiyle altın yeni güne rekor ile başladı. Şu sıralarda 8.28 liradan işlem gören dolar, iç piyasada gram altının fiyatının yükseliş göstermesine neden oldu.

"Altının fiyatı yeni rekorla 505 lira civarlarında seyrediyor"

Altının yeni güne yenir bir rekorla başladığını belirten Kapalıçarşı'da kuyumcu Atilla Saraç, "Dün akşam saatlerinde 500 TL'yi gördü. Şu anda ise yeniden rekor kırarak 505 TL civarlarında seyrediyor. Bunun sebebi ise dolar fiyatının yüksek olmasından kaynaklı. Şu anda 1 dolar 8.24 kuruştan işlem görüyor. Altın fiyatları şu anda gram altın 505 TL, çeyrek altın 820 TL, yarım altın bin 640 TL, cumhuriyet altını ise 3 bin 370 TL'den işlem görüyor. Altına talep bir iki haftadır çok yüksek değil çünkü vatandaşlar altının yaz mevsiminde hızlı şekilde yükseldiği dönemde hem düğün alışverişi için hem de yatırım için alımlarını yaptılar. Genelde talepler gram, çeyrek ve cumhuriyet altınına talep oluyor. Sene sonu tahmin ONS dolar bazında bu şekilde gider diye bekliyoruz. Amerika'daki seçimler doların ve altının akıbetini belirleyici olacaktır. Yaz ayranlarında ki artışın çok olmayacağını zannediyorum. Altın uzun vade de her zaman güvenli limandır" şekline konuştu.

(Uğur Çetin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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