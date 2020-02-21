Altın rekor kırmaya devam ediyor

21.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:31

Altının ons fiyatı bin 638 doları aştı. Buna bağlı olarak iç piyasada 24 ayar gram altının fiyatı 322 lirayı görerek tarihi zirveye ulaştı. Çeyrek altın 527 lira, yarım altın bin 55 lira, tam altın ise 2 bin 68 liradan satılıyor.



Küresel piyasalardaki gelişmeler, koronavirüsünün yayılması gibi etkenler, artan riskten kaçınma eğilimini artırarak, altına yönelimi yükseltti. Mevcut olan jeopolitik gerilimlerle birlikte Çin'den yayılan koronavirüsünün farklı ülkelere sıçramasıyla küresel piyasada altın alımları arttı. Altındaki talep artışı fiyatları da yukarı çekti. Ons altın fiyatı bin 640 seviyelerini gördü, iç piyasada ise dolar kurunun da etkisiyle gram altın 322 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.



Serbest piyasada 24 ayar gram altın fiyatı 322, çeyrek altın 527, yarım altın bin 55, tam altın 2 bin 68 liradan satılıyor. Gram altın haftabaşında 306 lira seviyesinde bulunuyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA