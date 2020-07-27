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Altın rekor kırınca yatırım yapmak isteyenler kuyumculara koştu

Altın rekor kırınca yatırım yapmak isteyenler kuyumculara koştu Bazı vatandaşlar altınlara vitrinlerden bakmakla yetindi Altın fiyatlarının pandemi sürecinin sonuna kadar yükselmesi bekleniyor Yarım gram altından sonra şimdi de 0,25 gram altınlar tezgahlara çıkmaya başladı Altın fiyatlarının...

27.07.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:45

Altın rekor kırınca yatırım yapmak isteyenler kuyumculara koştu

Bazı vatandaşlar altınlara vitrinlerden bakmakla yetindi

Altın fiyatlarının pandemi sürecinin sonuna kadar yükselmesi bekleniyor

Yarım gram altından sonra şimdi de 0,25 gram altınlar tezgahlara çıkmaya başladı

KOCAELİ - Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından bazı vatandaşlar yatırım yapabilmek için soluğu kuyumcularda aldı, bazı vatandaşlar ise altınlara sadece vitrinlerden bakmakla yetindi.

Son zamanların yükseliş rekorunu kıran altında gram fiyatı 427 TL'ye yükseldi. Altın fiyatlarının her geçen gün artması nedeniyle Kocaeli'de vatandaşlar da yatırım yapmak için erken saatlerde kuyumculara koştu. Farklı alanlara yatırım yapmak isterken altındaki fiyat artışı sonrası altına yatırım yapmak isteyenler kuyumculara gelerek nakitlerini altına dönüştürdü. Kimi vatandaşlar onlarca altın alırken bazı vatandaşlar ise artan fiyatlar karşısında kuyumcu vitrinlerine bakmakla yetindi. Fiyatlardaki artış nedeniyle müşterilerinin olumsuz etkilenmesine çözüm üretmek isteyen kuyumcular ise yarım gram altının ardından şimdi de 0,25 gram altınlar ile tezgahlarını süslemeye başladı.

"Biz esnaf olarak altın fiyatlarında yükseliş bekliyoruz"

Altının yükseliş sebebinin dünyadaki rezervlerin pandemiden dolayı azalması olduğunu belirten 30 yaşındaki kuyumcu Mehmet Mamik, "Bununla birlikte yine pandemiden dolayı bazı ülkelerin ekonomik krize girip, hemen arkasından piyasaya yeni dolar sürmesine de bağlayabiliriz aynı zamanda. Eskiden ülkemizde dolar veya altın 30 kuruş, 50 kuruş yükseldiğinde veya düştüğünde ekonomik kriz oluyordu. Şu anda dolar veya altın 2 lira, 3 lira gibi yükseldiğinde ülkemizde kriz yok. Bunun en büyük sebebi ise ülkemizin ekonomisinin güçlü olması. Yarım saat önce 425 lira seviyesindeyken 24 ayar has altın, şu anda 428 lira civarında. Biz esnaf olarak altın fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Bence bu yükseliş de pandemi bitene kadar, ilaç bulunana kadar sürecektir diye düşünüyorum. Altını bozdurma konusunda müşterilerin beklemesine gerek yok. Şimdi bu fiyat her zaman 430'larda, 440'larda, 450'lerde kalacak diye bir şey yok. Bence bu fiyat rasyonel bir şişme, geriye doğru da gelebilir. Müşterilerin altınlarını bozdurmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu fiyatlar güzel fiyatlar. Daha öncelerden yatırım yapan vatandaşlarımızın 420'lerden, 410'lardan, bundan 2 hafta önce 390'lardan altın alıyordu. Şu an baktığımız zaman kar var" dedi.

14 ayar tercih edilirken, 8 ayar tercih edilmeye başladı

Fiyat yüksekliğinden dolayı altın satışlarında ciddi oranda bir düşüş olduğunu söyleyen Mamik, "Fakat dışarıdan aldığımız altın alışlarında bir artış var. Yani insanlar alımdan çok bozdurma yapıyorlar. Aynı zamanda yaz sezonu düğünler var. Vatandaşlarımız da eski fiyatlara nazaran 14 ayar altın tercih ederken, şu anda fiyat yüksekliğinden dolayı 8ayar altın tercih ediyorlar. Müşterilerimiz içeriye girdiği zaman en küçük bir çocuk küpesi ne kadar diye sorduğu zaman 900 lira dediğimizde müşteri bir şok oluyor. Biz de esnaf olarak bu konuda mağduruz. Biz isteriz ki altın 300'lere düşsün, 200'lere düşsün, 150'lere düşsün, gönül rahatlığıyla herkes alışveriş yapabilsin" diye konuştu.

Evdeki hesap çarşıya uymadı

Altın fiyatlarının yükseldiğini duyarak kuyumcuya koşan bazı vatandaşlar, evde yaptıkları hesabın çarşıdaki fiyatlara uymadığını görünce şok yaşadı. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, "Az önce telefon ettim. Koştum geldim, fiyatları yine çıkmış yukarıya, yetişemedim. Telefonla aradığım zaman 20 tane altın alabiliyordum. Şimdi 15 tane alabiliyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuklarım için yatırım amaçlı alıyorum"

Yatırım yapmak amacıyla kuyumcuya giden vatandaşlardan 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Ceylan Karaaslan ise, "Ufak bir paramız vardı kurbanlığımız, onu altına çevirmek istedim. Malum yükseliyor. Malum küçükbaşın hiçbir değeri yok, en azından altın daha iyi. O şekilde düşünüyorum. Öyle almaya geldim ama fiyatta yine bir çok yaşadım. 30 gram alacaktım, 25 gram alacağım herhalde bu pahalılıkla, ya da 20 mi artık bilmiyorum. Baktım fiyatlar git gide artıyor Kurban Bayramı'ndan sonra değil, önce geldim. Zamanında 300'ü bulacak diyorlardı buldu, 400'ü bulacak diyorlardı buldu, 500'ü bulacak diyorlar, bulur. Bulmayacak diye hiçbir tereddüdüm yok. Tabii ki yatırım amaçlı, çocuklarım var, ileriye yönelik. Onlar okuyacaklar. Şimdi biri ortaokulda, biri ilkokulda. Zaman çabuk geçiyor. O yüzden çocuklarım için ileriye yönelik düşünüyorum. Artık güzelliğini, ziynet olayını geçtik çocuklarım için yatırım amaçlı alıyorum. Artık bu da son mu olur bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Vitrinden bakmakla yetiniyoruz"

Fiyatlar yüksek olduğu için altınlara sadece vitrinden bakmakla yetindiğini kaydeden 24 yaşındaki Furkan Akkan şöyle konuştu: "Son zamanlarda uğruyoruz tabii ki buralara. Düğün sektörünün de yeniden canlanmasıyla birlikte altın fiyatları artmaya başladı. Piyasa da canlı, insanlar takı takmaya gidiyorlar. İnşallah biraz düşer ama. Altın almak insanların belini bükmeye başladı son zamanlarda. Vitrinden bakmakla yetiniyoruz son dönemlerde. Almak için cebi biraz zorlamak gerekiyor. Cebi zorladığımız zaman da düğün oluyor, nişan oluyor, gidip takı takmamız gerekiyor. Eşimiz dostumuz olduğu zaman borçla da olsa yapıyoruz bir şekilde."

Altın rekor kırınca yatırım yapmak isteyenler kuyumculara koştu

Kaynak: İHA

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