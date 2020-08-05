Altın rekor kırdı mı? Altının Ons fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Güncel altın fiyatları!
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Altın rekor kırdı mı? Altının Ons fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Güncel altın fiyatları!

Altın rekor kırdı mı? Altının Ons fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Güncel altın fiyatları!Altın son yükselişle yatırımcısına dolar bazında 8 ayda yüzde 33 kazandırdı. Altın fiyatlarını takip edenler altının Ons fiyatı ne kadar oldu, gram altın kaç lira ve altın rekor kırdı mı gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

Altın rekor kırdı mı? Altının Ons fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Güncel altın fiyatları!
05.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:02

Altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 2000 doları aştı ve 2033 doları gördü. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 2000 dolarlık kritik seviyeyi aştı. 2033 dolara kadar yükseldi. İşte güncel altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Küresel ekonomiye yönelik endişeler ve zayıflayan dolar altına talebi her geçen gün artırıyor. Dün akşam uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 2000 dolarlık kritik seviyeyi aştı. 2033 dolara kadar yükseldi.

Bu sabah itibarıyla ise altının onsu 2015 dolardan işlem görüyor. Son yükselişle beraber altın dolar bazında 2020 genelinde yatırımcısına yüzde 33 kazandırmış oldu.

TİKTOK GERİLİMİ FİYATI YÜKSELTİYOR

Altının son yükselişinde son günlerde ABD ile Çin arasında, TikTok üzerinde yoğunlaşan gerginlik etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump TikTok'un ABD'li bir şirkete satışı için 15 Eylül'e kadar süre verdi. ABD'nin bu tavrı dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki sorunların uzun bir süre daha çözülme ihtimalini zayıflatıyor.

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