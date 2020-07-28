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Altın rekor düzeylerde işlem görüyor

Küresel piyasalarda yatırımcılar, Covid-19 pandemisinin yeniden yükseldiğine ilişkin belirtilerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle, iniş-çıkışların arttığı hisse senedi piyasalarından çıkıp altın, gümüş ve diğer değerli metaller gibi güvenli limanlara yöneldiler.

Altın rekor düzeylerde işlem görüyor
28.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:30

Küresel piyasalarda yatırımcılar, Covid-19 pandemisinin yeniden yükseldiğine ilişkin belirtilerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle, iniş-çıkışların arttığı hisse senedi piyasalarından çıkıp altın, gümüş ve diğer değerli metaller gibi güvenli limanlara yöneldiler. Dış piyasalarda rekor düzeylerde işlem gören altın, içeride de tırmanışını sürdürüyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının tarihi zirveye ulaşmış olsa da Covid-19'a ilişkin endişeler sürdükçe değerli metallerin dirençli bir görünüm sergilemesinin beklendiğini vurguladı ve "Aşı haberlerinin somut sonuçlarla birlikte risk iştahını desteklemesi durumunda bunun güçlü kar satışlarını tetikleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine de özellikle likidite koşullarının ve para politikalarının lehte olması nedeniyle korona virüs endişe kaynağı olmaktan çıksa bile değerli metallerin orta-uzun vadede iyimser bir performans sergileyeceğini tahmin ediyoruz" diye ekledi.

Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerdeki yukarı yönlü hareketlere karşın, ekonomide yeni kısıtlamaların talep üzerindeki baskıyı artıracağına ilişkin kaygılar petrol fiyatlarını da baskı altında tutuyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.66 düşüşle 43.66 dolar,Batı Teksas yüzde 1.34 düşüşle 41.11 dolar,altın yüzde 0.03 düşüşle 1,941.40 dolar,gümüş yüzde 2.23 düşüşle 24.03 dolar,bakır yüzde 0.54 artışla 6,434.50 dolar,platin yüzde 1.13 artışla 946.95 dolar,paladyum yüzde 1.40 düşüşle 2,281.34 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 432 liraya, çeyrek altın 720 liraya, Cumhuriyet altını da 2,869 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin "Altın rekor düzeyden işlem görüyor" başlıklı analizinde, altındaki rekorun, haftanın ilk gününde 1,922 dolar/onsun aşılmasıyla gerçekleştiğine işare edilerek, şöyle denildi: "Dünkü seansa 1,901 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra sarı maden seans boyu güçlü bir ralli içinde hareket etti. "Altın, ilk rekorunu Asya seansında kırmasına karşın Avrupa ve ABD seansında yeni rekorlar kırarak yoluna devam etti. "1,945 dolar/onsla seansın en yüksek seviyesini kaydeden sarı maden, gün sonunda 1,942 dolar/onstan dengelendi ve haftaya yüzde 2.1 kazançla başlamış oldu. "Gümüş, dünkü seansta günün en çok öne çıkan kıymetli madeni olurken, yeni zirveler kaydetmeye devam ediyor. "Dünkü seansa 22.76 dolar/onstan başlayan sarı maden, seansı 24,60 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 8.0 değer kazandı."Platin ise 923 dolar/onstan başladığı günü 947 dolar/onstan tamamlarken, Şubat ayından beri en yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu ve önceki güne kıyasla yüzde 2.6 değer kazancıyla seansı tamamladı.

"Paladyum, dünkü seansa 2,250 dolar/ons seviyesinden giriş yaptıktan sonra, 2,303 dolar/onsla seansı tamamladı ve yüzde 2.3 kazanç elde etti."


Kaynak: DHA

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