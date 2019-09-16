Altın Portakal'dan Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü
Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödüllerinin sinema sanatçıları Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e verileceği bildirildi.
Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödüllerinin sinema sanatçıları Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e verileceği bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 26 Ekim'de başlayacak ve "öze dönüş" temasıyla gerçekleşecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödülü sahiplerinin belli olduğu belirtildi.
Açıklamada, onur ödüllerinin bu yıl, henüz 14 yaşındayken ilk
ödülünü Antalya'da alan, böylece festival tarihinin Altın Portakallı en
genç oyuncusu olan Selma Güneri ile "Düğün"den "Selvi
Boylum, Al Yazmalım"a, rol aldığı sayısız klasik ile sinemamızın en
önemli jönlerinden ve karakter oyuncularından biri olan Ahmet
Mekin'e verileceği kaydedildi.
Ödüllerini açılış töreninde alacak iki usta
oyuncunun, festival kapsamında Antalyalılara özel bir sohbete de
katılacağı vurgulandı.