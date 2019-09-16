Altın Portakal'dan Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü

16.09.2019 16:06

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödüllerinin sinema sanatçıları Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e verileceği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 26 Ekim'de başlayacak ve "öze dönüş" temasıyla gerçekleşecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödülü sahiplerinin belli olduğu belirtildi.

Açıklamada, onur ödüllerinin bu yıl, henüz 14 yaşındayken ilk

ödülünü Antalya'da alan, böylece festival tarihinin Altın Portakallı en

genç oyuncusu olan Selma Güneri ile "Düğün"den "Selvi

Boylum, Al Yazmalım"a, rol aldığı sayısız klasik ile sinemamızın en

önemli jönlerinden ve karakter oyuncularından biri olan Ahmet

Mekin'e verileceği kaydedildi.

Ödüllerini açılış töreninde alacak iki usta

oyuncunun, festival kapsamında Antalyalılara özel bir sohbete de

katılacağı vurgulandı.

Kaynak: AA