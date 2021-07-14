Altın Portakal başvuruları başladı
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Altın Portakal başvuruları başladı

Altın Portakal başvuruları başladı
Hürriyet - Haberler | Magazin

'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak yapımlar arasından seçilecek en iyi film, Altın Portakal heykelciğinin yanı sıra 300 bin TL para ödülünün de sahibi olacak.

'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak yapımlar arasından seçilecek en iyi film, Altın Portakal heykelciğinin yanı sıra 300 bin TL para ödülünün de sahibi olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı yazılı açıklamada festival tamamında toplam 1 milyon 400 bin TL tutarında ödül dağıtılacağını söyledi.

Festivalin internet sitesinden yapılacak başvurular için son tarih; 9 Ağustos. 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, açık hava gösterimlerinin yanı sıra kapalı salonlarda da Covid-19 kapsamında tüm önlemler alınarak filmler izleyiciyle buluşacak.

Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini de Başak Emre yürütüyor.

Kaynak: Hürriyet

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