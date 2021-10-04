Altın Portakal başladı

ANTALYA (Hürriyet) - BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali önceki akşam Antalya Kapalı Spor Salonu'ndaki açılış töreniyle başladı. Geceye ulusal yarışmaların jüri üyeleri Emin Alper, Ahmet Sesigürgil, Ayfer Tunç, Gaye Su Akyol, Hazal Kaya, Muhammet Uzuner, Senem Tüzen, Öykü Karayel, Tunç Şahin, Pelin Esmer, Pınar Öğünç ve film ekipleri katıldı. Gecenin açılışını ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek yaptı.

BEREKETLİ BİR YIL

Jüri Başkanı Emin Alper, çok heyecanlı olduklarını söyledi: "Türkiye'nin en eski ve köklü festivalinde jüri olmak hepimiz için gurur meselesi. Bu yılki seçki, yaşadığımız onca olumsuz koşullara rağmen Türkiye sinemasının çok bereketli bir sene geçireceğinin işaretlerini barındırıyor. Umarız seyirci aşılarını olup bir an önce salonlarımıza geri döner."

Erol Evgin, festivalin açılış konserini verdi.

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