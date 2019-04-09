Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı

Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katılımı ve ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent'in de onur konuğu olarak sahne aldığı 6'ıncı Türkiye Altın Palmiye Ödülleri 25 Mart Pazartesi günü sahiplerini buldu.

Törende ödül alan ünlülerin yanı sıra yeni nesil lokma sektöründe öncü olan The LoQma, geceye adeta damga vurdu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Törene katılan davetliler yeni nesil lokmayı denemek için adeta kuyruk oluşturdu. The LoQma'nın lokmalarını yiyen ünlüler ve davetliler ise; "Diğer lokmalardan çok farklı ve çok lezzetli" olduğunu söylerken, hamurunun yağ çekmeme özelliğine, kaliteli çikolata ve kremasına da 5 yıldız verdi.

"LOKMA AKIMI ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ"

The LoQma markasının kurucu ortağı olan Hacer Hoşhanlı ise; "Türkiye'nin en sevilen ünlülerinin yarıştığı bu güzel gecenin sponsorlarından biri olmamız için aldığımız davet bizi son derece mutlu etti. İki yıl önce Türkiye'de başlattığımız "Yeni nesil lokma" konseptinin şimdi bir akım olarak çığ gibi büyüdüğünü ve markamızın Türkiye'de yakaladığı prestiji görmek oldukça gurur verici. Bu süreçte bize özverili desteklerinden dolayı da tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum iyi ki The LoQma'da beraberiz" dedi.