Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı
Türkiye'nin sinema, müzik ve televizyon alanında en prestijli ödüllerinden olan 6'ıncı Türkiye Altın Palmiye Ödülleri geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu. Türkiye'de yeni nesil lokma sektörünü başlatan, sektörün ilk ve en köklü markası The LoQma, geceye damga vurdu.
Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katılımı ve ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent'in de onur konuğu olarak sahne aldığı 6'ıncı Türkiye Altın Palmiye Ödülleri 25 Mart Pazartesi günü sahiplerini buldu.
Törende ödül alan ünlülerin yanı sıra yeni nesil lokma sektöründe öncü olan The LoQma, geceye adeta damga vurdu.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Törene katılan davetliler yeni nesil lokmayı denemek için adeta kuyruk oluşturdu. The LoQma'nın lokmalarını yiyen ünlüler ve davetliler ise; "Diğer lokmalardan çok farklı ve çok lezzetli" olduğunu söylerken, hamurunun yağ çekmeme özelliğine, kaliteli çikolata ve kremasına da 5 yıldız verdi.
"LOKMA AKIMI ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ"
The LoQma markasının kurucu ortağı olan Hacer Hoşhanlı ise; "Türkiye'nin en sevilen ünlülerinin yarıştığı bu güzel gecenin sponsorlarından biri olmamız için aldığımız davet bizi son derece mutlu etti. İki yıl önce Türkiye'de başlattığımız "Yeni nesil lokma" konseptinin şimdi bir akım olarak çığ gibi büyüdüğünü ve markamızın Türkiye'de yakaladığı prestiji görmek oldukça gurur verici. Bu süreçte bize özverili desteklerinden dolayı da tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum iyi ki The LoQma'da beraberiz" dedi.
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The LoQma alanında tek. Diğerleri yalnızca taklitçi...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Abi bunlar efsane duruyor yapmayın böyle şeyler çok iyi yaaa adanaya acil şube :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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güzel bir şeye benziyor bu lokmalar tatmak lazım . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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milletin iradesini takmıyormusunuz, halkın değil benim dediğim olacakmı diyorsunuz, olana bitene hileylemi yaklaşıyorsunuz işte tam size göre bir ürün sandıkta tokatı beğenmeyene tekme atan oylar geliyor tükenmeden alınCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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tamam tamam baldramadan hacizbian haram haramCevap Yaz 2 Yayından Kaldır