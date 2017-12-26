Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Altın Nota Beste

Yarışması" başvuruları devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen bestekar ve söz

yazarları eserleriyle 15 Ocak tarihine kadar başvuru yapabilecek.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen, TRT Türk Sanat Müziği repertuvarını geliştirmek, bestecileri ve söz yazarlarını nitelikli yeni eserler vermeye teşvik etmek ve eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen "3. Altın Nota Beste Yarışması" başvuruları bekliyor.



Yarışmaya katılmak isteyen besteciler, başvuruyla ilgili detaylı bilgileri, "www.antalya.bel.tr" internet sitesi duyurular bölümünden öğrenebilecek. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nın ödülleri ise şunlar, birinciye 4 bin lira, ikinciye 3 bin 500 lira, üçüncüye 3 bin lira ve toplamda 7 esere ise mansiyon ödülü olarak 2 bin lira verilecek.