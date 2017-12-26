Altın Nota' Başvuruları Bekliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Altın Nota Beste Yarışması' başvuruları devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen, TRT Türk Sanat Müziği repertuarını geliştirmek, bestecileri ve söz yazarlarını nitelikli yeni eserler vermeye teşvik etmek ve eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen "3. Altın Nota Beste Yarışması" başvuruları bekliyor. Yarışmaya katılmak isteyen besteciler, başvuruyla ilgili detay bilgileri www.antalya.bel.tr internet sitesi duyurular bölümünden öğrenebilecek.



Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması'nın ödülleri ise şöyle, Birincilik ödülü 4 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin 500 TL, üçüncülük ödülü 3 bin TL. Toplam 7 esere verilecek mansiyon ödülü ise 2 bin TL olarak belirlendi. - ANTALYA