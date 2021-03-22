Altın neden yükseldi? Son dakika: Altın neden yükseliyor? Altın kaç tl oldu?
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Altın neden yükseldi? Son dakika: Altın neden yükseliyor? Altın kaç tl oldu?

22.03.2021 00:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 01:06
Altın neden yükseldi? Son dakika: Altın neden yükseliyor? Altın kaç tl oldu?

Asya piyasalarının açılmasına yakın Dolar TL kurunda ani bir yükselme meydana geldi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın Erdoğan imzasıyla görevden görevden alınması sonrası Altın kaç TL oldu? Altın neden yükseldi? Son dakika: Altın neden yükseliyor? Altın kaç tl oldu? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından sığ işlemlerde dolar/TL ve altın fiyatlarında önceki haftanın kapanışına göre yükseliş kaydetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL ve altın yükseliş kaydedildi.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Son dakika: altın fiyatlarında ani bir artış yaşandı. Asya borsalarının erken saatte açılması ile birlikte dolar kurunda hareketlilik yaşanıyor. Bloomberg'deki güncel rakamlara göre, Dolar saat 23.23 itibariyle 8.25'den işlem görüyor. Bu durumun altın fiyatları üzerinde yapacağı etki ise yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Buna göre, güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları…

TCMB'de Ağbal'ın yerine Kavcıoğlu atandı

Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN

Alış: 404,57

Satış: 404,83

ATA ALTIN

Alış: 2.754,00

Satış: 2.843,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.774,00

Satış: 2.816,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.341,00

Satış: 1.384,00

TAM ALTIN

Alış: 2.676,51

Satış: 2.731,35

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 373,37

Satış: 401,81

ÇEYREK ALTIN

Alış: 672,00

Satış: 694,00

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