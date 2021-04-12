Altın ne zaman yükselir? Altın artar mı? Gram, çeyrek altın fiyatları... (12 Nisan)

Altın fiyatları haftanın ilk gününde merak ediliyor. Yatırımcılar "altın ne zaman yükselir? Altın artar mı? Gram altın fiyatları ne kadar oldu, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorularına yanıt arıyor. Merkez bankasının ödentilerinin değişmesinin ardından yükselen altın maliyetleri, son haftalarda yatırımcıların suratını güldürdü. Altın sürat kesmeden yükselmeye devam ediyor.

Yatırımcıların dışında düğün sezonlarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, gram, çeyrek ya da yarım altın fiyatlarını gün gün takip ederek, takı olarak değerlendiriyor. Son birkaç aydır ha yükseldi ha yükselecek denilen altın fiyatlarında, geçtiğimiz haftalarda Asya piyasalarında dolardaki ani yükselişin ardından hareketlenme olmuştu. 12 Nisan Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da son günlerdeki grafiğini sürdürüyor…

ALTIN YÜKSLİR Mİ, NE ZAMAN YÜKSELİR?

Piyasaların kapalı olduğu 11 Nisan Pazar günü 457,35 TL'den başlayan gram altın, 12 Nisan Pazartesi günü 456,46. TL seviyesinde hareket ediyor.

Altın yatırımcısı tarafından tercih edilen çeyrek altın ise 12 Nisan Pazartesi günü 727 Türk lirası seviyelerinde yer alıyor.

Son zamanlarda 3 bin Türk lirası barajını geçen cumhuriyet altını ise bugün 2 907,00 Türk lirası seviyesinde hareket ediyor.

Altın yükselir mi?



Yatandaşların ilgi ile takip ettiği altın fiyatlarına ilişkin kritik yorumlarda bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy, kısa ve uzun vadede altındaki beklentisini paylaştı.

Dolar endeksine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Paksoy, piyasaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını beklediğini anımsatarak, 8.50-8.55 TL'nin önemli eşik olduğunu savundu. Bu seviyelerin geçilmediği müddetçe stresin artmayacağını belirten Paksoy, kısa vadeli analizlerinin realize olduğunu kaydederek, daha önce paylaştığı seviyelere ulaşıldığını aktardı. Paksoy, orta-uzun vadede 500-550 bandının yeniden görüleceğine işaret etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Son 40 senedeki en kötü ilk çeyreklerinden birini geçiren ons altın, hafta başından bu yana yüzde 1,5 yükseliş kaydederken Cuma günü yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise hafta başından bu yana 450-455 TL aralığında seyrettikten sonra 458 TL civarında bulunuyor.

Almadan önce okuyun! Şimdi altın alınır mı? Altın fiyatları ne olacak, yükselir mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 9 Nisan Cuma günü yani bugün güne aşağı yönlü seyirle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 456 lira alış ve 458 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

Almadan önce okuyun! Şimdi altın alınır mı? Altın fiyatları ne olacak, yükselir mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları ise 9 Nisan Cuma gününe tıpkı gram altın fiyatları gibi aşağı yönlü seyirle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın 733 lira alış ve 749 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.751,96

1.752,25

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.932,37

2.987,71

YARIM ALTIN FİYATI



1.461,60

1.498,44

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.932,37

2.987,71

ATA ALTIN FİYATI

3.030,68

3.107,17

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

250,82

301,93

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

413,42

443,41