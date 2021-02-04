Altın ne zaman yükselir? 4 Şubat Gram, çeyrek, harem altın fiyatları

Şubat ayına hızlı bir giriş yapan altın fiyatları sert bir şekilde hareketlenmeye devam ediyor. Bu süreçte uzmanlardan altının neden yükseldiğine dair açıklamalar gelirken, altın beklentileri de geliyor. Altın ne zaman yükselir? 4 Şubat Gram, çeyrek, harem altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? Canlı altın fiyatları...

Güne 425 lira seviyelerinde başlayan gram altın fiyatları gün içerisinde en fazla 427 liraya kadar yükseldi. Yatırımcılar altın neden düşüyor araştırırken, güvenli limana olan risk iştahı değişiyor. Altın fiyatları ne zaman yükselecek sorularına cevap arayan yatırımcılara uzmanlardan güncel altın yorumları gelmeye devam ediyor. Altın ne zaman yükselir? 4 Şubat Gram, çeyrek, harem altın fiyatları

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİR?

Reddit çılgınlığı küresel piyasaları etkine almaya devam ederken Şubat ayına yükselerek başlayan altın fiyatları daha sonra sert bir şekilde düştü. Öte yandan gümüşte yaşanan birçok hareketlenme yatırımcısını üzdü. Geçtiğimiz yıl yatırımcısına kazandıran altın bu yıl itibari ile performansı ile yatırımcısını tedirgin ediyor. Güvenli limanın dün yaşadığı sert düşüşten sonra, sabah itibari ile biraz toparlanmasının ardından kapanışa doğru 423 lira civarında fiyat belirlediği gözlemlendi. Hürriyet'e durumu değerlendiren Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan güncel altın beklentisini ons altının 1870 dolar bandındaki kırılma sonrasında yönünü belli edeceğini belirtti. Uzmanlar altın fiyatlarını paylaşırken gram altın gözle görülür bir şekilde 2020 yılındaki aynı ay performansı ile arasındaki farkla dikkat çekiyor. Peki altın neden düşüyor? Altının düşmesinin nedeni Reddit mi? Erkan açıklamasında Reddit'in altını etkilemediğini belirterek, altının ütopik durumunun devam edebileceğini vurguladı.

4 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI...

4 Ocak 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, https://finans.haberler.com/sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 379,78

SATIŞ: 408,47

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.801,00

SATIŞ: 2.839,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.811,00

SATIŞ: 2.854,00

TAM ALTIN



ALIŞ: 2.713,00

SATIŞ: 2.766,74

CANLI ALTIN FİYATLARI

2021'DE ALTIN NASIL BİR YÖN İZLEYECEK!

Altının son günlerde hareketli bir rota belirlemesi yatırımcıların gözlerini analistlerin 2021 altın tahminlerine çevirmesine neden oldu. Gümüş fiyatları için olumlu görüşlerini paylaşan Tunç Şatıroğlu, gram altın fiyatı ne olur sorusuna net cevap vermek istemedi. Şatıroğlu gram altın açıklamasında 418 lira seviyelerinde bir tepkinin gelmesini beklediğini paylaştı. Şatıroğlu sosyal medya paylaşımında şunları söyledi; "üçgeni aşağı kırdıktan sonra ABD seansında satışlar derinleşmedi. ABD seansında toparlamadı ama 1835'te tutunması pozitif oldu. Gram altın için artık 418 bölgesinden en azından bir tepki yükselişi gelmesi lazım. "Altın ne zaman şu olur" sorularına cevap veremiyorum." dedi.

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ VE YORUMU

Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı.

Baştürk açıklamasında; "1875$ altında kaldığı sürece baskı ön plandadır. 1830$ önemli destektir. Kırılma gelirse baskının derinleşmesi beklenir." dedi....

DOLAR VE ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ?



Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıların dolar düştükçe altın da düşer mi, şimdi altın alınır mı sorusuna cevap niteliğinde açıklamalar yaptı. Memiş açıklamasında dolar/TL kurunu değerlendirerek; " Şu an itibariyle 7.16 – 7.17 aralarında dolar kuru, 8.63 lira seviyesine kadar gerileyen bir Euro/ TL kuru var karşımızda. Dolar endeksinin yatay seyri, TL'nin değer kazanması döviz kurlarının baskılanmasına neden oluyor. Bizim için önemli olan bu düşüşlerin kalıcı olup olmayacağı ile alakalı beklentilerimiz. Şu anda küresel piyasalarda dünya ekonomik şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor." dedi. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı?

ŞİMDİ ALTIN ALINIR MI?

Altının düşey yönde ilerlemesinin ardından ne zaman altın alınır, şimdi alınır mı araştırmasını yapan yatırımcılara Memiş'in açıklaması şu yönde oldu;"

Yabancıların biraz daha alımlarını artırdığını gözlemliyoruz. Tekrar yukarı yönlü ataklar gelebilir diye tahmin ediyoruz. Dövizle ticaret yapan vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerekiyor. Bir ay önce dolar satın alan bir vatandaşın yüzde 15 civarında bir zararı olduğunu gözlemliyoruz. Yıllık bazda altın kadar gümüş kadar getirisi yok." dedi.

NE ZAMAN ALTIN ALINIR?

Türk geleneğinde büyük bir öneme sahip olan altının fiyatları gün geçtikçe değişirken, yaz sezonunda düğün yapmak isteyen vatandaşlar ne zaman altın alınabileceğini araştırırken Memiş'ten şu açıklama geldi;

"Bu da 2021 yılında yani bu yıl düğün yapacak, altın borcu olan vatandaşlara bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyoruz." dedi.

ALTIN NE KADARA KADAR DÜŞER?

Gram altın fiyatları yükselecek mi, ne kadar olur sorusu altın alan yatırımcıların gündemini oluştururken uzmanlardan bu konuya ilişkin tahminleri gelmeye devam ediyor. Memiş ise bu konuda yorumunu yaparken, gram altının 400 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini paylaştı. Memiş açıklamasında; "540 TL seviyesinden 420 TL seviyesine kadar gerileyen bir gram altın karşımızda. Dolayısıyla biraz daha gerileyebilir mi? 400 TL seviyesine kadar gerileyebilir ancak ben bu düşüşün kalıcı olacağını öngörmüyorum." dedi.