Altın ne zaman yükselir? 3 Şubat - Altın neden düşüyor? Altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili bireysel yatırımcılar altının bundan sonra yönünün ne olacağını merak ediyor. Son olarak Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, önemli altın yorumu ve değerlendirmelerinde bulundu. Peki, Altın ne zaman yükselir? 3 Şubat - Altın neden düşüyor? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte detaylar…

Altın fiyatları vatandaşların son dönemde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İç piyasada altının dövizin gerilemesine bağlı olarak düştüğünü belirtti. Özman, "Mutant virüs etkisiyle altının ons fiyatının bin 900 dolar seviyelerine çıkacağı ve döviz karşısında biraz prim yapacağı kanaatindeyim" dedi. Peki, şimdi altın alınır mı? Altın fiyatları ne olacak?

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİR?

Doların 7 TL 10 kuruş altına inmesiyle altın fiyatlarında da TL bazında ciddi bir düşüşün yaşandığını söyleyen Özman, dünyada altın fiyatlarında önemli bir gelişmenin olmadığını ancak Türk Lirası olarak bakıldığı zaman 500 liraya yaklaşan altının yeniden 420 TL seviyesine geldiğini söyledi. Bu durumun Türk Lirası'nın değer kazanması ve yabancı paraların kurlarının aşağıya doğru çekilmesinden kaynaklı olduğunu söyleyen Özman, bu durumun devam edip etmeyeceğinin de önümüzdeki günlerde belli olacağını ifade etti.

Şu an için ekonomi yönetimine bir güven olduğuna dikkat çeken Özman, ekonomi bakımından hastalığın teşhisinin yapıldığını ve tedavi sürecinin başladığını belirtti. Tedavi sürecinde aksaklıkların olmaması ve Türkiye ekonomisinin yeni bir kriz dalgası ile karşılaşmaması halinde bunun bu şekilde devam edebileceğini söyledi. İç ya da dış dinamiklerden kaynaklanan bir olumsuz durumun yaşanmadığı senaryoda aşağı yönlü gidişin zayıflayarak da olsa devam etmesinin beklendiğini belirtti.

3 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI...

Gram altın alış fiyatı: 424,99 TL

Gram altın satış fiyatı:425,08 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 677,93 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 693,48 TL

Yarım altın alış fiyatı:1.351,63 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.351,63 TL

Tam altın alış fiyatı: 2.796,47 TL

Tam altın satış fiyatı:2.867,23 TL

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

İHA'ya altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, 2020'de altının yatırımcısına yüzde 60'a yakın bir getiri sunduğunu belirtti. 2021 yılında dünya altın fiyatlarında önemli bir değişikliğin olmadığını söyleyen Özman, yılbaşından beri bakıldığında 30 dolar bir geri çekilmenin olduğunu aktardı. Dünyada aşılamanın başlaması, Çin'deki aşının bazı Avrupa ülkeleri tarafından kabul görerek aşılanma başlaması ve hayatın normale döneceği ile ilgili beklentilerle beraber altının ons fiyatında geri çekilme yaşanabileceğini belirtti.

Şu anda altının ons fiyatının bin 850 dolar seviyesinde olduğunu aktaran Özman; arzın talepten meydana gelen dalgalanmalardan kaynaklandığını dile getirdi. Dünya piyasalarının ise sakin seyrine devam ettiğini söyledi. Peki, altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Altın yükselişe geçer mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Önümüzdeki günler için düşüşün süreceğini ve bir miktar da yukarı çıkacağını düşündüğünü aktaran Özman, aşılamaya rağmen mutant virüs kaynaklı olarak altının düşüş sürecinin devam etmeyeceği ve yine ons fiyatının 1900'lü rakamlara çıkabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Türk Lirası dolar kurunun 7 TL 40 kuruş altına indiğini hatırlatan Özman, Türk Lirası'na ciddi bir güvenin olduğunu söyledi. Bununla alakalı olarak uluslararası yatırımcının Türkiye'ye güven duymaya başladığını ve yabancı paraları bozdurarak varlıklara yöneldiğini dile getirdi. Özman, "Ciddi manada Türkiye, dünyada reel faiz veren yegane ülke oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ALTIN NE OLACAK?

Özman, daha önceki düşüncelerini hatırlatarak dolar kurundaki yükselmenin yılın ikinci yarısına kadar olmayacağını ifade ettiğini söyledi. Yaza kadar döviz kurlarında bir düşüşün ya da yükselmenin görülemeyeceğini, göreceli ufak düşüşlerin olabileceğini söylediğini hatırlatan Özman, ufak düşüşlerin ciddi düşüşlere yol açtığını aktardı. Yükseliş beklenmediğini ancak ciddi manada düşüşlerin olduğunu söyleyen Özman, ciddi bir krizin çıkmaması durumunda yükselmenin söz konusu olmayacağını belirtti.

Kendisinin daha aşağılara düşmesini de beklemediğini aktaran Özman, bir süre altın ve döviz kurlarının bu seviyelerde devam edeceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Buna karşılık mutant virüs krizinin dünyayı sarmasıyla beraber altının ons fiyatının bin 900 dolar seviyelerine çıkacağını ve döviz karşısında altının biraz prim yapacağını düşündüğünü belirtti. Şu an için döviz kurları ile alakalı prim yapar şeklinde bir beklentilerinin olmadığını da değerlendirmelerine ekledi.