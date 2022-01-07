Altın ne kadar? 7 Ocak 2022 Bugün altın ne kadar? Gram-Çeyrek-Yarım-Tam altın fiyatları nedir? İşte 7 Ocak Cuma güncel altın fiyatları...

Altın ne kadar? Son dönemde Türkiye'de yapılan ekonomik atılımların ardından döviz ve altın fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar konuyla ilgili "Altın ne kadar? Bugün altın ne kadar? Gram-Çeyrek-Yarım-Tam altın fiyatları nedir? 7 Ocak 2022 Bugün altın ne kadar? İşte bugün 7 Ocak Cuma güncel altın fiyatları..." gibi soruların cevaplarını aratmakta. 2022'ye düşüş ile başlayan Altın'ın anlık takibini sitemizden yapabilirsiniz.

ALTIN NE KADAR?

Altın yükselir mi düşer mi? Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 7 Ocak 2022 Cuma altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi? Gram altın ne kadar, kaç TL? Altın artar mı azalır mı? Çeyrek altın düşecek mi yükselecek mi?

7 OCAK CUMA GRAM KAÇ TL?

7 Ocak Cuma Gram Altın 797,1 TL'dir. Gram Altın alış fiyatı 796,9 iken, satış fiyatı 797,1 TL'dir.

7 OCAK CUMA TAM ALTIN NE KADAR?

7 Ocak Cuma Tam Altın 5.212,5TL'dir. Tam Altın alış fiyatı 5.100,9 iken, satış fiyatı 5.212,5TL'dir.

7 OCAK CUMA YARIM ALTIN NE KADAR?

7 Ocak Cuma Yarım Altın 2.614,2 TL'dir. Yarım Altın alış fiyatı 2.550,4 iken, satış fiyatı 2.614,2 TL'dir.

7 OCAK CUMA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

7 Ocak Cuma Çeyrek Altın 1.307,1 TL'dir. Çeyrek Altın alış fiyatı 1.275,2 iken, satış fiyatı 1.307,1 TL'dir.

7 OCAK CUMA REŞAT ALTINI NE KADAR?

7 Ocak Cuma Reşat Altın 5.498,1 TL'dir. Reşat Altın alış fiyatı 5.416,3 iken, satış fiyatı 5.498,1 TL'dir.

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