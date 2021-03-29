Altın Melek Ödülleri sahiplerini buldu
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Altın Melek Ödülleri sahiplerini buldu

Hürriyet - Haberler | Magazin
Altın Melek Ödülleri sahiplerini buldu

Ferit Ömeroğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, " Değerli bir ekibin, manidar bir isimle düzenlediği bir gecede bu ödülü almak mutluluk verici... Kötünün, kötülüğün arttığı dönemlerde iyiyi anlatabilmek, iyiyi gösterebilmek ve şiar edinebilmek çok kıymetli...

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Ferit Ömeroğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, " Değerli bir ekibin, manidar bir isimle düzenlediği bir gecede bu ödülü almak mutluluk verici... Kötünün, kötülüğün arttığı dönemlerde iyiyi anlatabilmek, iyiyi gösterebilmek ve şiar edinebilmek çok kıymetli... Bunu yaparak buraya geldiğimize inanıyorum. Hürriyet Dijital ailesine ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Altın Melek Ödülleri'nde başka kimler ödül aldı?

Altın Melek Ödülleri'nde, "Yılmaz Morgül, Ivana Sert, Wilma Elles, Muammer Kapucuoğlu, Sinan Güleryüz, Uğur Arslan, Mansur Ark, Buket Kılınç, Rıdvan Bıyık, Burak Akan, Ersan Er, Ezgi Avcı, Sevgi Derinöz, Gökhan Gökduman, Sevgi Derinöz, Süleyman Erdem, Hakan Türkşen, Nur Türkşen, Ersan Er, Sevinç Ergün, Begüm Birgören, Berat Efe Parlar, Cenk Dağcı ve Pınar Süer ödül alan kişiler arasında yer aldı.

Törenin Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Kutluca ise yaptığı açıklamada, "Bu tören, sadece bir ödül töreni değil, daha fazlası… Bu bir sosyal sorumluluk projesi, ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine katkıda bulunacağımız bir gece yaşıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Pandemi sürecinde okula gidemeyen çocuklarımızın tablet ve çeşitli ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Bu ödülün yani Altın Melek ödüllerinin çıkış noktası da buradan geliyor. Bu ilk törenimizde ama tüm törenlerimizde önemli konulara değinerek ilerleyeceğiz."şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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