Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın İçecek Markası" Kızılay Maden Suyu'nun oldu
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Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın İçecek Markası" Kızılay Maden Suyu'nun oldu

09.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:26
Altın Marka Ödülleri'nde

Kızılay Maden Suyu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın İçecek Markası" seçildi.

Kızılay Maden Suyu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın İçecek Markası" seçildi.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, salgın koşullarına göre organize edilen Altın Marka Ödülleri'nde Kızılay Maden Suyu, internet üzerinden gerçekleştirilen halk oylaması sonucu "Yılın İçeceği" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Yatırım Pazarlama Başkanı Özge Öndül Sidal, içilen her maden suyunun gelirinin; afetzedeler için çadır, battaniye, gıda maddeleri alımında kullanılırken, ihtiyaç sahiplerine yıl içinde dağıtılan yardımlar için de önemli bir kaynak oluşturduğunu belirtti.

Sidal, "1926'dan beri hiçbir kar amacı gütmeyen Kızılay Mineralli Suları olarak tüketicilere en iyi içecek deneyimini sunmaya, daha da önemlisi halk sağlığı ve toplumsal fayda için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin; su kaynaklarının mineral zenginliği, kaplıca ve ılıca kaynakları, içmeler konusunda dünyanın en şanslı coğrafyalarından biri olduğunu vurgulayan Sidal, bu zenginliği dünyanın her yeriyle paylaşmanın gurur verici olduğunu kaydetti.

Sidal, "Sade maden suyunun yanı sıra farklı damak zevklerine hitap eden çok sayıda ürün çeşidi ve senede 1 milyon şişe üretim kapasitesine sahip tesislerimizle sadece Türkiye değil, dünyanın birçok yerinde, Avrupa ve Asya'nın 15 ülkesindeki içecekseverlerle buluşuyoruz." ifadesini kullandı.

Kızılay Maden Suyu'nun zengin mineral içeriğiyle sağlık için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Sidal, "Kızılay Maden Suyu, satışından elde edilen gelirle de dünyanın neresinde olursa olsun insan acısını dindirmek için çalışıyor ve Kızılay Maden Suları'nın gelirinin tamamı iyilik için kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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