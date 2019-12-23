Altın madenciliği Amazonları çöle çevirdi
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Altın madenciliği Amazonları çöle çevirdi

Amazonlarda bazı bölgelerde toprak bir daha ağaç yetişmeyecek şekilde verimsizleşti.

23.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:46

Amazonlarda bazı bölgelerde toprak bir daha ağaç yetişmeyecek şekilde verimsizleşti. Kullanılan civa ise toprağa işledi. Ancak bazı bilim insanları ve çevre örgütleri, Peru Amazonlarındaki 42 hektarlık bir alanı bugüne kadarki en büyük ağaçlandırma çalışmasının bir parçası olarak, yerli fidelerle donattı.



Haber Videosu

: Altın madenciliği Amazonları çöle çevirdi
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