Altın madalyalı pasta ustası Sağlık Bakanı figürlü pasta yaptı
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Altın madalyalı pasta ustası Sağlık Bakanı figürlü pasta yaptı

DÜNYADA ve Türkiye'de yaptığı pastalarla ün yapan, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi ve kaptanı olan realist pasta sanatı ustası Tuba Geçkil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pastadan figürünü yaptı.

Altın madalyalı pasta ustası Sağlık Bakanı figürlü pasta yaptı
12.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:49
DÜNYADA ve Türkiye'de yaptığı pastalarla ün yapan, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi ve kaptanı olan realist pasta sanatı ustası Tuba Geçkil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pastadan figürünü yaptı.

Dünyada ve Türkiye'de yaptığı realist pastalarla ün yapan, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi ve kaptanı olan pasta sanatı ustası Tuba Geçkil'in çalışmaları dünya basınında ve sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Geçkil, 10 yıl önce başladığı mesleğine devam ederken aynı zamanda birçok ülkede bulunan öğrencilerine pasta sanatı dersi veriyor. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in pastadan büstlerini yapan Tuba Geçkil, beceriyile büyük beğeni topluyor. 10 yıldır bu işle uğraştığını anlatan Tuba Geçkil, "10 yıldır bu işi yapıyorum. Bu serüvene kendimi keşfetmemle başladım. 10 yıl öncesine kadar resim, yağlı boya, sulu boya görsel sanatların tamamıyla ilgilendim. Oğlumun doğum günü vesilesiyle şeker hamuru ile tanıştım. Sonrasında ilk pastamı yaptım. Ben de inanamadım açıkçası o dönemde. Çok güzel bir çalışma oldu. Çok sevdim çünkü içerisinde sadece resme olan ilgimin dışında elle dokunarak, hissederek, yontarak yapabileceğim bir alan da vardı ve hepsi bir arada. Özellikle mutfağı da çok seviyorum. Kendi reçetelerim vardı o dönem. Hepsini bir arada buluşturan en sevdiğim alan olarak karşıma çıktı ve 'bu benim işim.' dedim ve yapmaya devam ettim. Çok da yoğun ilgi gördü o dönemden bu yana" dedi.

"YURT DIŞINDAN İSTEK GELMEYE BAŞLADI" 

Yaptığı çalışmalarla sosyal medyada ve dünya basınında yer alan pasta ustası Geçkil, "Bugün de Daily'de çıkmış. Çok büyük bir gurur verici. Bir Türk olarak bunu başarmak müthiş bir şey. Zaten geçmişte böyle hayallerim vardı. Bunlar hayaldi, şimdi hayallerim gerçek oldu. Benden mutlusu yok herhalde. İnanılmaz tepkiler aldım. Gerek mesajla gerek telefonla. Telefonum sabahtan beri susmuyor" diye konuştu. Çalışmalara başlamasından 2 yıl sonra yoğun bir eğitim talebi almaya başladığını söyleyen Geçkil, "Önce Türkiye ile başladık. Çok geçmeden yurt dışından istekler gelmeye başladı. Kek okulları, pastacılık sanat okullarına gidiyorum bunca zamandır. Bütün dünya ülkelerini gezmişimdir zannediyorum. Onlara bildiklerimi aktarıyorum. İnanamıyorlar. 'Sen bunları nasıl çıkartabiliyorsun.' diyorlar. 'Kek sanatçısı', 'kek kraliçesi' gibi bu tarz tabirlerle yaklaşıyorlar. Çok mutlu oluyorum. Pandemi döneminde online eğitimler devam ediyor. Zaten çok yoğun online eğitim isteği vardı çünkü Amerika, Brezilya gibi ülkeler bana gelmekte zorluk çekiyorlardı. Onlar için müthiş bir fırsat oldu. Bugün Mısır'da bir eğitimimiz var. Yarın da Amerika'yla devam edeceğiz. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Çok zevkli. Ben öğretmen olmayı da çok sevdim. Bildiklerimi öğretmeyi çok sevdim. Onlardan inanılmaz tepkiler alıyorum. Her biri bir iş sahibi olabilir niteliğe geliyor. Bir yerlerde başlıyorlar. Onlara bilgimi aktarmak, onun sonucunda da harika tepkiler almak harika bir duygu. Bu işin sadece maddi değil manevi tarafının da olması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"HER ŞEYİN PASTASINI YAPABİLİRİM" Tuba Geçkil, "Biz butik pastacılar olarak özellikle hijyen konusu bizim için çok önemli. Lezzet bakımından ise içerik tamamen kişiye özel çalışılıyor. İçerisine ne isterseniz, çikolata, frambuaz. En uçuk lezzetleri dahi yakalayabiliyoruz bu noktada kişiye özel çalıştığımız için. Tabi ki hijyen önceliğimiz. Lezzet ve görsel aynı anda arkasından geliyor bizim için. Benim yayınladığım, sayfalarda dönen pastalar ise şov amaçlı yapılmış pastalardır. Aynısı bire bir olarak yapılabiliyor ve üzerinde kullanılan bütün materyaller, malzemeler hijyenik olarak yapıldığı gibi doğal ürünlerle yapılıyor. Tamamı yenilebilir maddeler içeriyor. Yenilebilir bitkilerden tutun da saf çikolata kullanıyoruz zaten. İçinde kullandığımız keke kadar tamamen organik ürünler kullanılarak hazırlanıyor. Sabun, deterjan, çamaşır suyu, realistik pastalar olarak tabir ediyorum ben bunları. Çok zevk alıyorum, benim için heyecan verici bu tarz pastalar. Bunları yaparken mutlu oluyorum, eğleniyorum. Realistik pastaları şöyle söyleyebilirim, elle dokunduğunuz, tuttuğunuz, düşündüğünüz her şeyin pastasını yapabiliyorum aslında. Bu da çok keyifli oluyor" dedi. 

"4 ALTIN MADALYAYLA REKOR KIRDIM"Kazandığı ödüllere değinen Geçkil, "Dünya Aşçılar Birliği'nin düzenlediği birçok yarışma var. Dünyanın birçok ülkesinde yapılıyor bu yarışmalar. Olimpiyatlar, en üst level olarak kupa aşağı doğru bu şekilde gidiyor. Biz Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım şefi ve kaptanı olarak birçok yarışmaya katıldık bugüne kadar. ve büyük başarılar elde ettik. En güzeli de herhalde İKA Olimpiyatları. Almanya'da düzenlendi. Çok zorlu bir yarışmaydı ve pasta bölümü ile birlikte 4 altın madalya alarak rekor kırdım orada. Çok güzel bir duyguydu. Türkiye'yi temsilen gitmek ve o bayrağı dünyanın her yerinde sallandırmak çok büyük bir gurur ve onur benim için" diye konuştu.

BAKAN KOCA'NIN PASTADAN BÜSTÜNÜ YAPTI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca figürlü pasta yapan Tuba Geçkil, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bizim için inanılmaz emek verdi, bütün gücüyle hala uğraşıyor. Ona küçük bir jest yapmak istedim aslında. Pandemide o üzgün, hüzünlü yüzünü gördüğümde çok etkilenmiştim televizyon kanallarından. Hemen ertesi hafta bu çalışmayı yaptım. Tam o ifadesini yakalamaya çalıştım. O hüzünlü, gözleri kanlanmış bakışlarıyla birlikte. Umarım kendisi sevinir çünkü ona hediye edeceğiz bu pastamızı. Bu pastanın iç kısmı yenilenebilir değil. Onu vurgulamak istiyorum. Bu kesilmeyecek. Hatıra olarak saklayacağını umuyorum. Yıllarca oda ısısında kalabilen bir durumu var şu an" ifadelerini kullandı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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