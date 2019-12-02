Altın kumu ve kristal berraklığında suyuyla Dubai'nin en iyi plajları

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Eğer eğlenmek için sörf, kum ve güneşi tercih edenlerdenseniz Dubai plajlarında sizin için keşfedecek birçok gizem var. Denizin suyu sıcak ve berrak; kızgın kumlar altın renginde ve her plajın kendine has bir dokusu var.



Ziyaretçiler için yapacak bir dünya aktivite var: İster çocuğunuzu kumdan kale inşa edilen alana bırakıp sörf tahtasıyla maceralara atılın, ister sakin bir öğle sonrası üzerinize sıçrayan serin suların tadını çıkarın. Euronews.com'da Görüntüle