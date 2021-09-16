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Altın Koza ilçelerde halkla buluştu

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Altın Koza ilçelerde halkla buluştu

Altın Koza ilçelerde halkla buluştuAdana Altın Koza Film Festivali; film gösterimleri, konserler, söyleşiler ile devam ederken bu yıl festival kapsamında sinema 11 ilçede halkla buluştu.

Altın Koza ilçelerde halkla buluştu

Adana Altın Koza Film Festivali; film gösterimleri, konserler, söyleşiler ile devam ederken bu yıl festival kapsamında sinema 11 ilçede halkla buluştu.

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamında ilçelerde film gösterimleri devam ediyor. Karaisalı Kent Meydanı'nda Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filminin gösterimiyle ilçelerde başlayan etkinlikler, İmamoğlu'nda Atalay Taşdiken'in Kar Kırmızı, Ceyhan'da Kıvanç Sezer'in Babamın Kanatları ve Yumurtalık'ta da Mahmut Fazıl Coşkun'un Ölümlü Dünya filmi ile sürdü.

11 İLÇEDE SİNEMA GÖSTERİMİ

İlçelerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sinema gösterimleri Kozan'da Kızım Gibi Kokuyorsun, Karataş'ta Endişe, Tufanbeyli'de Üç Arkadaş, Saimbeyli'de Maide'nin Altın Günü, Feke'de Yılanların Öcü, Aladağ'da Selvi Boylum Al Yazmalım ve Pozantı'da Üç Arkadaş filmleri ile devam edecek. Gösterimler 22 Eylül'de son bulacak.

İlçelerdeki gezici sinema gösterimlerin bu yıl Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ilçelerde de halka ulaşmasını sağladı.

ETKİNLİKLER DÖRT BİR YANDA

Festival kapsamında kentin dört bir yanında uzun metrajlı film gösterimleri çeşitli sinemalarda, açık hava gondol film gösterimleri, yazlık sinema film gösterimleri değişik mekanlarda sürüyor.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Sinema Bölümü Belgesel Film Atölyesi'nin katkılarıyla Işıl Özgentürk'ün moderatörlüğünde başlayan Kısa Film Atölyesi her gün devam ediyor.

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