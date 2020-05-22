Altın kolye hırsızlığından 2 tutuklama
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Altın kolye hırsızlığından 2 tutuklama

Malatya'da altın kolye çalan iki bayan yakalandıktan sonra tutuklandı.

Altın kolye hırsızlığından 2 tutuklama
22.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:32

Malatya'da altın kolye çalan iki bayan yakalandıktan sonra tutuklandı.

Alınan bilgiye gire, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, bir ikametten 1 adet altın kolye çalınması olayı ilgili çalışmasını tamamladı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olarak yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren 2 bayan şüphelinin kimliği tespit edilerek şüpheliler yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli de mahkemece tutuklandı.

Bu arada, başka bir hırsızlık olayında ise müştekiye ait motosikletin çalınma olayı ile ilgili, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından çalışma sonuçlandırıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerden H. B. isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan Uyap sorgulamasında Malatya 7. Asliye Ceza mahkemesince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak suçundan arandığı anlaşılarak gerekli işlemler yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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