'Altın kızlar'dan 'kadına şiddete hayır' mesajı
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'Altın kızlar'dan 'kadına şiddete hayır' mesajı

ANTALYA'da, dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi başarılarla adlarından 'altın kızlar' olarak söz ettiren Muay Thai Milli Takımı'nın sporcuları, koronavirüs nedeniyle ertelenen müsabakalara antrenör Yasin Urlu yönetiminde hazırlanıyor.

'Altın kızlar'dan 'kadına şiddete hayır' mesajı
05.08.2020 08:23 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:26

ANTALYA'da, dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi başarılarla adlarından 'altın kızlar' olarak söz ettiren Muay Thai Milli Takımı'nın sporcuları, koronavirüs nedeniyle ertelenen müsabakalara antrenör Yasin Urlu yönetiminde hazırlanıyor. Şampiyon kızlar, son dönemde artan şiddet olaylarının sona ermesi dileğiyle 'kadına şiddete hayır' çağrısı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde antrenman yapan muay thai sporcuları, koronavirüs nedeniyle ertelenen şampiyonalara hazırlıklarına devam ediyor. Kazandıkları ulusal ve uluslararası başarılarla 'altın kızlar' olarak tanınan milli sporcular, düzenlenecek şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcular, pandemi sonrası yapılacak şampiyonalar için antrenmanda ter döküyor. Zorlu geçen antrenmanlarda performanslarını yükseltmek için azimle çalışan 'altın kızlar', Muay Thai Milli Takımı'nın uluslararası başarısı ve hayallerindeki madalyaları kazanma arzusuyla her gün antrenman yapıyor.

'ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ'Koronavirüs nedeniyle müsabakalarIN ertelenmesine rağmen hazırlıkları sürdürdüklerine değinen dünya şampiyonu Dilara Karabağ, "Dünya şampiyonluğunu kazandım ve yeni hayallerim var. Koronavirüs nedeniyle hedeflerimi ertelemek zorunda kaldım. Milli takım arkadaşlarımla her zaman başarılı olmak için çaba gösteriyoruz. Ertelenen müsabakaların hazırlıklarına milli takımdaki arkadaşlarımla devam ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle ertelediğimiz hayallerimize ulaşmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için antrenman yapıyoruz" dedi.MİLLİ SPORCULARDAN 'KADINA ŞİDDETE HAYIR' ÇAĞRISI

Son dönemde artan şiddet olaylarının sona ermesini dileyen dünya şampiyonu Dilara Karabağ, Eylül Sultan Taşgıran, Zeliha Nur Kamaç; Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Ayşin Özkılıç, Avrupa Muaythai Federasyon Kupası şampiyonu Eylül Aslan ile Dilara Sultan Arpacı, milli sporcu Berfin Kabak, Sebahat Sude Naz ve hem milli sporcu hem yardımcı antrenör Kübra Karabağ, antrenman sonunda 'kadına şiddete hayır' çağrısı yaptı.


Kaynak: DHA

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