Altın Kızlar'dan 1 milyon liralık hırsızlık
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Altın Kızlar'dan 1 milyon liralık hırsızlık

15.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:46

ANTALYA'da, kilitli olmayan evlerin kapılarını, plastik kart kullanarak açan ve bu yolla yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3'ü kadın, 5 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

ANTALYA'da, kilitli olmayan evlerin kapılarını, plastik kart kullanarak açan ve bu yolla yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3'ü kadın, 5 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızlık için girdikleri evlerde özellikle altın çalan S.T., K.Ö. ve C.C.'nin bu yüzden 'Altın Kızlar' olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.

Demre'de 8 Ocak'ta kapısını plastik kartla açtıkları Y.E.'nin evine giren hırsızlar, 350 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayın ardından soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin 'Altın kızlar' olarak bilinen S.T., K.Ö. ve C.C ile kendilerine yardım eden T.O. ve A.B. olduğu belirlendi. Şüphelilerin kiraladıkları otomobille ilçede bulundukları tespit edildi. Kent merkezindeki 6 ayrı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise kapı açmada kullanılan plastik aparat, 9 fişek, değeri yaklaşık 1 milyon TL olan ziynet eşyası ve 9 bin 930 TL nakit ele geçirildi. El konulan ziynet eşyalarının sahipleri araştırılırken, şüphelilerin başka evlerden hırsızlık olaylarına karışıp karışmadığının belirlenmesi için çalışma yapıldığı belirtildi. 

HIRSIZLIK YAPTIKLARI BÖLGEYE GÖRE GİYİNİYORLARBu arada 'Altın Kızlar' olarak bilinen S.T., K.Ö. ve C.C.'nin hırsızlık yapacakları semte göre giyindikleri, Antalya'nın lüks semti Lara'da daha şık ve havalı, kırsal kesimlerinde ise daha salaş giyim tercih ettikleri öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Altın Kızlar'dan 1 milyon liralık hırsızlık
Altın Kızlar'dan 1 milyon liralık hırsızlık
Altın Kızlar'dan 1 milyon liralık hırsızlık
Altın Kızlar'dan 1 milyon liralık hırsızlık
Altın Kızlar'dan 1 milyon liralık hırsızlık
Altın Kızlar'dan 1 milyon liralık hırsızlık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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