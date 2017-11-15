- Altın kemeri kazanan Türk boksörden Türkiye'nin Londra Büyükelçisine ziyaret



LONDRA - Ağır sıklet unvan maçında rakibi yenerek altın kemerin sahibi olan Türk boksör Durmuş Karakuş, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile bir araya geldi.

Türk boksör Durmuş Karakuş, Büyük Britanya Boks Birliği'nin düzenlediği ağır sıklet unvan maçında İngiliz namağlup boksör Alan Stevens ile karşı karşıya gelmişti. Maç sonunda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Karakuş, altın kemeri kazanmıştı. Bir yıl içerisinde yaptığı dört maçı da kazanarak ağır sıklet şampiyonluğunu elde eden boksör Durmuş Karakuş, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile bir araya geldi. Bir grup Türk vatandaşın destek verdiği maç sonrası kazandığı kemeri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve gazilere armağan eden Durmuş Karakuş, dönüş öncesi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç tarafından kabul edildi.

Geçen Cumartesi akşamı İngiltere'nin Kent bölgesinde, Gillingham Stadyumunda ringe çıkan Durmuş Karakuş, boks hayatında hiç yenilgisi olmayan Alan Stevens karşısında 4-1 maçı kazandı. Pendik Belediyesi'nde taşeron Zabıta Memuru olarak çalışan ve daha önce yaptığı kemer maçını tamamlayan Karakuş, şampiyon ilan edilirken, kemerin de sahibi oldu.