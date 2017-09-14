Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri'ne Doğru

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenecek 'Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri, 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak.



İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Doğu Kışla Gençlik Parkı Er Meydanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu tür etkinlikler düzenleyerek ata yadigarı sporlara sahip çıkmayı amaçladıklarını söyledi.



Doğan, bu yıl beşincisini düzenleyecekleri güreşlere 65'i başpehlivan yaklaşık 600 sporcunun katılacağını belirterek, altın kemeri tek seferde vereceklerini aktardı.



Güreşlere, başpehlivanlar İsmail Balaban, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı gibi önemli isimlerin de katılacağını dile getiren Doğan, "Ata sporumuz yağlı güreşlerin hem görsel keyfini yaşatmak hem de gençlerimizin bu geleneksel sporu yaparak yarınlara taşımalarını sağlamak gayesinde İzmit Belediyesi olarak huzurunuzdayız. Sporun birçok alanında faaliyet gösteriyor, sporu destekliyoruz. Sporu gençlerimize ve halkımıza öneriyoruz. Güreş takımımıza da ligde başarılar diliyorum. Hedefimiz büyük, hedefimiz atalarımızın geldikleri yerlerdir, dünya şampiyonluklarıdır." şeklinde konuştu.



Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri, Doğu Kışla Gençlik Parkı Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.