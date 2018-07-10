Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer bu yıl da daimi sahibini bulamayacak.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 13-15 Temmuz tarihlerinde Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak.

Kırkpınar'da geçen senenin başpehlivanı İsmail Balaban, bu yıl unvanını koruması durumunda altın kemerin ebedi sahibi olabilmek için bir yıl daha bekleyecek.

Er meydanında üst üste 3 kez başpehlivanlığa ulaşan güreşçinin elde ettiği daimi altın kemer, en son 1997'de sahibini bulmuştu.

Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelediği Ahmet Taşçı, 21 yıl önce altın kemerin ebedi sahibi oldu.

Cumhuriyet döneminde şimdiye kadar altın kemeri daimi olarak 4 başpehlivan elde etti.

Karamürselli Ahmet Taşçı 1990, 1991, 1992 ve 1995, 1996, 1997 yıllarında elde ettiği arka arkaya üçer şampiyonlukla iki kez altın kemeri daimi olarak kazandı.

Ahmet Taşçı'nın dışında Ordulu Mustafa Bük (1966, 1967, 1968), Karamürselli Aydın Demir (1976, 1977, 1978) ve Denizlili Hüseyin Çokal da (1982, 1983, 1984) bu başarıyı elde eden diğer pehlivanlar oldu.

Antalyalı Ali Gürbüz, 2011 ve 2012'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara'yı, bir sonraki yıl da hemşehrisi İsmail Balaban'ı yenerek üç kez üst üste başpehlivanlık unvanı aldı. Gürbüz, aldığı bu sonuçlarla altın kemerin ebedi sahibi olmayı hak etti. Ancak doping yaptığı tespit edilen Gürbüz, altın kemeri kaybetti. 2013'te finalde Ali Gürbüz ile güreşen İsmail Balaban başpehlivan ilan edildi.

AHMET TAŞÇI: "KEMERDE AHIM VAR"

Altın kemerin son ebedi sahibi Ahmet Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Edirne'den altın kemeri çıkarmak gerçekten çok zor." dedi.

640. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Vedat Ergin ile karşılaşan ve uzatmalarda güreşi bırakarak çok yaklaştığı 3. daimi altın kemeri kazanamayan Taşçı, "Orada bana bir haksızlık yapılmıştı. Üçüncü kemerin de benim olması gerekiyordu. Bir ara espri olarak da söyledim; 'O kemerde benim ahım var. Onun için ebedi altın kemeri benden sonra kimse alamaz.' dedim." ifadelerini kullandı.

"Benden helallik almaları gerekiyor." esprisi yapan Taşçı, "Bu söylem halkta da karşılık buldu. 'O altın kemer Ahmet Taşçı'nın, kimse alamaz' söylentisi yayıldı. Halk bunu çok iyi biliyor." şeklinde konuştu.

Taşçı, 21 yıldır altın kemerin neden ebedi sahibini bulamamasıyla ilgili ise "Pehlivanlar birbirine çok yakın. Öne çıkan bir pehlivan yok. Durum böyle olunca bir maçı kazanan güreşçi, diğer maçta rakibine yenilebiliyor. Üst üste iki sıkı maç çıkarmakta zorlanıyorlar. Mevcut güreşçilerden 1-2 gömlek üstün pehlivan çıkması lazım ki altın kemerin ebedi sahibi olsun." değerlendirmesinde bulundu.

FAVORİSİ ORHAN OKULU

İsmail Balaban'ın başpehlivan olduğu geçen yılki güreşlerden keyif aldığını belirten Taşçı, bu yılki favorisini açıkladı.

Tüm sporculara başarılar dileyen Taşçı, "Bu yıl favori gözüken Orhan Okulu. Çünkü yağlı güreşin bütün oyunlarını, tekniklerini biliyor. Yağlı güreşi Ali

Gürbüz ve Fatih Atlı da iyi biliyor. Orhan Okulu, hem Ali hem de Fatih'ten bir adım önde." diye konuştu.

Taşçı, 10'a yakın başpehlivanın altın kemere aday olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Fatih Atlı'nın dışında son başpehlivan İsmail Balaban ile Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil de iyi güreşçi. Ayrıca aşağıdan gelen yeni güreşçiler de var. Salih Erinç'i iyi gördüm, hoşuma da gitti. Ancak bunlar minderden geldiklerinden dolayı yağlı güreşin oyunlarını bilmedikleri için müsabakaları uzatıyorlar. O teknikleri bilseler, yağlı güreş oyunlarıyla rakiplerini daha erken yenip, bir sonraki müsabakaya daha dinlenmiş olarak çıkarlar. Hem normal hem de ciddi rakiple karşılaştıklarında aynı şekilde müsabakayı uzatmaya götürüyorlar. Böylece çok efor sarfediyorlar. Bunları frenleyen bu. Enerjilerini doğru kullanamıyorlar."