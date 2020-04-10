Altın Kayısı Sanat Derneği'nden online sanat yarışması
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23 Nisan, Malatya, Güncel

Altın Kayısı Sanat Derneği'nden online sanat yarışması

Malatya Altın Kayısı Sanat Derneği, online sanat yarışması düzenleyecek.

10.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:32
Altın Kayısı Sanat Derneği'nden online sanat yarışması

Malatya Altın Kayısı Sanat Derneği, online sanat yarışması düzenleyecek.

Altın Kayısı Sanat Derneği Başkanı ve Oyuncu İbrahim Şahin Uyumaz, yaptığı açıklamada, "Dernek olarak, korona virüs sebebiyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Çocuk Bayramı olan 23 Nisan tarihi, sıkıntılı döneme denk gelmesi ile birlikte etkinlik yapılamayacağından dolayı uzun süredir evlerinde kalmak zorunda olan ilkokul öğrencilerine online olarak kültür ve sanat yarışmaları düzenleyeceğiz. Yarışmanın konusu 23 Nisan olup tiyatro müzik ve şiir olmak üzere 3 alanda oluşacaktır. Yarışmanın sonucunda yarışmaya katılan ilkokul öğrencilerine sürpriz hediyeler verilecektir " diyerek, son başvuru tarihinin 15 Nisan 2020 saat 24.00 olarak belirlendiğini bildirdi. Uyumaz, yarışmanın sonucunu ise 23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde saat 15.00'de derneklerinin instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilecek online 23 Nisan kutlama programında kamuoyuna duyurulacağını aktardı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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