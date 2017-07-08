'Altın Karagöz'e görkemli açılış

'31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın açılış töreni, coşkulu bir programa imzasını attı.

Dünyanın 22 ülkesinden gelen halk dansları ekiplerinin Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 3'er dakikalık gösterilerini sergilediği program, sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.



BURSA - Bursa'da, dünyanın 22 farklı kültürünü buluşturan '31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması', Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda coşkulu bir törenle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından '56. Uluslararası Bursa Festivali' kapsamında, bu yıl 31.'si düzenlenen 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması', görkemli bir açılış programıyla başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, bu yıl 31.'si gerçekleştirilen 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın kent için önemine değinerek, "Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, özgün formatıyla geleneksel çizgisini koruyarak bugünlere gelebilen, ülkemizin alanında tek yarışmasıdır. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen halk dansları ekiplerinin kendi kültürlerini özgürce yansıttığı 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması' ile Bursa'da barış, kardeşlik ve dostluk rüzgarları esiyor" diye konuştu.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik de Bursa'da bu hafta halk danslarının en güzel örneklerinin sergileneceğini söyledi. Dünyanın 22 ülkesinden halk dansları ekiplerinin Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde bir araya geldiği organizasyon, sanatseverlerden çok yoğun ilgi gördü.

Yöresel danslar ilgi topladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları Topluluğu'nun özel gösterisiyle başlayan programda; 22 ülkenin dansçıları hep birlikte sahneye çıkarak birlik ve beraberlik tablosunu oluşturdu. Yarışmanın bu yılki katılımcı ülkeleri Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurtistan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Filipinler, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, KKTC, Makedonya, Moldova, Romanya, Şili, Tataristan ve Uganda'dan gelen halk dansları ekipleri, açılış programında sırayla sahneye çıkarak 3'er dakikalık gösterilerle kendilerini tanıttı. Halk dansları gösterilerini ilgiyle izleyen Bursalılar, konuk ekiplerin sahne performansını da alkışlarla ödüllendirdi.

'31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın katılımcı ekipleri, yarışma gününe dek, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nun yanı sıra Atatürk Stadyumu Meydanı, Huzurevi, Podyumpark, Korupark, Nilüfer Nazım Hikmet Kültürevi, Yıldırım Kaplıkaya Cazibe Merkezi ile tüm ilçelerde de gösterilerini gerçekleştirecek. Yarışmanın finali ise 12 Temmuz Çarşamba akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak.