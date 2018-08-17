Altın Kan Kaybetmeye Devam Ediyor! Çeyrek 343 Lirayı Gördü

Altın fiyatları doların düşmesi ile beraber kan kaybetmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 218,2 liradan işlem görüyor.

"GRAM ALTINDA DALGALI SEYİR DEVAM EDECEK"

Altın uzmanı İslam Memiş, yerli yatırımcıların döviz ve altınlarını TL'ye çevirmesinin, devletin, finans kurum ve kuruluşlarının almış olduğu tedbirlerin döviz kurlarındaki değer kayıplarında etkili olduğunu belirterek, "Dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan değer kayıpları aynı haftaya denk geldiğinden altının gram fiyatında düşüşlerin hızlandığını gözlemledik. Gram altında dalgalı seyrin devam edeceğini öngörüyoruz. Teknik olarak 190-290 lira aralığı geçerliliğini koruyor" değerlendirmesinde bulundu.

İşte altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN: 215 liradan alınırken, 221,33 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın ise 343 liradan alınırken 361 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın da 687 liradan alınırken 724 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1419,00 liradan alınıp 1478,00 liradan alıcı buluyor.