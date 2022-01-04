Altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Altın yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2022 Gram altın alış - satış ne kadar? Altın yükselecek mi?

Altın kaç tl? Son dönemde Türkiye'de yapılan ekonomik atılımların ardından döviz ve altın fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar konuyla ilgili "Altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Altın yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu? Gram altın alış - satış ne kadar?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. 2022'ye düşüş ile başlayan Altın'ın anlık takibini sitemizden yapabilirsiniz.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın yükselir mi düşer mi? Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 4 Ocak 2022 Salı altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi? Gram altın ne kadar, kaç TL? Altın artar mı azalır mı? Çeyrek altın düşecek mi yükselecek mi?

BUGÜN GRAM KAÇ TL? (4 OCAK SALI SAAT 09:00)

4 Ocak bugün Gram Altın 762,3 TL'dir. Gram Altın alış fiyatı 762,3 iken, satış fiyatı 762,9 TL'dir.

TAM ALTIN NE KADAR?

4 Ocak bugün Tam Altın 4.880,6 TL'dir. Tam Altın alış fiyatı 4.880,6 iken, satış fiyatı 4.987,4 TL'dir.

YARIM ALTIN NE KADAR?



4 Ocak bugün Yarım Altın 2.440,3 TL'dir. Yarım Altın alış fiyatı 2.440,3 iken, satış fiyatı 2.501,3 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

4 Ocak bugün Çeyrek Altın 1.220,2 TL'dir. Çeyrek Altın alış fiyatı 1.220,2 iken, satış fiyatı 1.250,7 TL'dir.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

4 Ocak bugün Reşat Altın 5.235,7 TL'dir. Reşat Altın alış fiyatı 5.235,7 iken, satış fiyatı 5.314,8TL'dir.

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