Altın fiyatlarının yönünde belirleyici olan ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 6,8 olurken, bu rakam 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Bu gelişmeyle altın fiyatları yükselişe geçti. Peki Altın kaç tl? Çeyrek altın, gram altın kaç tl? Güncel altın fiyatları haberimizde

ÇEYREL ALTIN, GRAM ALTIN NE KADAR?

ABD enflasyon verisinin 39 yılın zirvesine çıkmasıyla altın fiyatları da rekor kırdı. Verinin açıklanmasından önce önce 1.772 dolardan işlem gören ons altın, 1.786 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Onsdaki yükselişle gram altın 799 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

SON FİYATLAR

Saat 17.55 itibarıyla gram altın 794 liradan, çeyrek 1.304 liradan, cumhuriyet altını ise 5.312 liradan satılıyor. Ons altın ise 1.781 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE ENFLASYON

ABD'de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetti. Söz konusu veri 1982'den bu yana en yüksek artışa işaret etti. Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç enflasyon yıllık bazda yüzde 4,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Aylık çekirdek enflasyon da yüzde 0,5 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

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