Altın kaç lira oldu? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar?
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Altın kaç lira oldu? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar?

02.11.2020 14:02 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:05
Altın kaç lira oldu? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar?

Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu?

Ekonomi dünyasının ilgi odağı halline gelen altının gram, çeyrek ve diğer türlerdeki fiyatları araştırılıyor. Peki altın kaç lira oldu? Altın kaç lira oldu? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar?

ALTININ GRAM FİYATI NE KADAR?

Altın Ons: 1888,74 - 13:57

Altın Gram: 510,36 - 13:57

Çeyrek Altın: 826,58 -13:57

Yarım Altın: 1653,17 1,18 13:57

Tam Altın: 3301,23 - 13:57

Cumhuriyet Altını: 3407,22 - 14:02

Reşat Altını: 3510,31 - 14:02

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