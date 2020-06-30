Altın kaç lira oldu? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar?
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Altın kaç lira oldu? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar?

Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu?

Altın kaç lira oldu? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar?
30.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:10

Dün, 389-391 lira dar bandında işlem gören gram altın, güne yatay seyirle başladı. Peki altın kaç lira oldu? Altın kaç lira oldu? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar?

ALTININ GRAM FİYATI NE KADAR?

Dün, 389-391 lira dar bandında işlem gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 390,7 liradan tamamladı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.40 itibarıyla 390,6 lira seviyesinde seyrediyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 641 lira, cumhuriyet altını da 2.620 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üstünde, 1.772,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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