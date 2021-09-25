'Altın İstiridye' ödülü, Romanyalı yönetmen Alina Grigore'nin 'Blue Moon' filmine verildi - Haberler
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"Altın İstiridye" ödülü, Romanyalı yönetmen Alina Grigore'nin "Blue Moon" filmine verildi

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Kültür Sanat

İspanya'nın uluslararası alanda en önemli sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali'nde jüri tarafından seçilen en iyi filme verilen "Altın İstiridye" ödülü, Romanyalı yönetmen Alina Grigore'nin "Blue Moon" adlı filminin oldu.

İspanya'nın uluslararası alanda en önemli sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali'nde jüri tarafından seçilen en iyi filme verilen "Altın İstiridye" ödülü, Romanyalı yönetmen Alina Grigore'nin "Blue Moon" adlı filminin oldu.

Bu yıl 69'uncusu düzenlenen San Sebastian Film Festivali'nde ödüller dağıtıldı.

Romanyalı yönetmen Alina Grigore'nin ilk filmi olan "Blue Moon", San Sebastian'dan Altın İstiridye ödülüne, Fransız yönetmen Lucile Hadzihaililovic'in "Earwig" adlı filmi ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Festivalde, "Gümüş İstiridye" olarak geçen En İyi Yönetmen ödülü de "As in heaven" filmiyle Danimarkalı yönetmen Tea Lindeburg'un oldu.

Diğer yandan festivalin diğer farklı bölümlerinde yarışan Türk yönetmenlerden Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında" ve Miraç Atabey'in "Zamanımızın bir kahramanı" filmleri ödül alamasa da İspanyol basınında beğeni topladı.

San Sebastian'da bu yıl onur ödülleri Fransız aktris Marion Cotillard ve Amerikalı aktör, yapımcı ve senarist Johnny Deep'e verilmişti.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Altın İstiridye' ödülü, Romanyalı yönetmen Alina Grigore'nin 'Blue Moon' filmine verildi - Haberler
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