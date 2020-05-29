HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Altın Hong Kong gerilimiyle yükseliyor

ABD ile Çin arasındaki Hong Kang kaynaklı gerilimin giderek tırmanmasının etkisiyle yükselen altın fiyatları 1,730 doları da aşarken, ABD'de stokların hızla arttığına ilişkin verilerin etkisiyle de petrol fiyatları düştü.

Altın Hong Kong gerilimiyle yükseliyor
29.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:26

ABD ile Çin arasındaki Hong Kang kaynaklı gerilimin giderek tırmanmasının etkisiyle yükselen altın fiyatları 1,730 doları da aşarken, ABD'de stokların hızla arttığına ilişkin verilerin etkisiyle de petrol fiyatları düştü.

Ünlü Menkul Değerler'in değerlendirmesinde, Çin'in Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı beklendiği gibi kabul ettiğine işaret edilerek, "Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Söz konusu yasa Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek. Yasa nedeniyle ABD ve Çin arasındaki tansiyon artarken ABD'nin verebileceği olası cevaplar jeopolitik risklerin yüksek seyretmesine neden oluyor. Bu kapsamda ons altının yeniden 1720 doları aştığını görüyoruz" denildi.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.29 düşüşle 35.36 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.60 düşüşle 33.17 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 2.39 artışla 17.79 dolar,altın, yüzde 0.70 artışla 1,731.0 dolar,bakır, yüzde 1.37 düşüşle 5,295.50 dolar,platin, yüzde 0.29 artışla 838.28 dolar,paladyum yüzde 0.96 düşüşle 1,922.29 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 380 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,494 liraya yükseldi.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) verilerine göre, ABD genelinde petrol stokları 22 Mayıs'ta biten haftada 7.9 milyon varil artışla 534.4 milyon varile yakseldi.Bunun yanında, ABD'nin petrol ithalatı da aynı dönemde, günde ortalama 2.0 milyon varil artışla, günde ortalama 7.2 milyon varile yükseldi. EIA raporuna göre, aynı dönemde ABD genelindeki benzin üretimi de günde ortalama 7.2 milyon varil olarak hesaplandı.Rapora göre, petrol rafinerilerine günlük hampetrol girişi de, bir önceki haftaya göre günde ortalama 87,000 varil artışla günde ortalama 13 milyon varil düzeyine yükseldi.EIA raporunda, ABD'deki petrol rafinerilerinin ortalama yüzde 71.3 kapasiteyle çalıştıkları da belirtildi.Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre de, aynı dönemde ABD petrol stoklarındaki artış 8.73 milyon varili buldu.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Ekonomi
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Ekonomi
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Ekonomi
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Ekonomi
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Çorumlu çiftçi tarlasında bulduğu Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını satmak için değerinde teklif bekliyor
Çorumlu çiftçi tarlasında bulduğu Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını satmak için değerinde teklif bekliyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Hasan Polatkan Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Kenan Doğulu Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Ergin Ataman İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Altın Hong Kong gerilimiyle yükseliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 17:30:26. #1.14#
title