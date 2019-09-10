Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı
Küresel çapta yaşanan gelişmelerin risk algısındaki artışı beraberinde getirmesiyle yatırımcıların portföyünde güvenli liman olarak görülen varlıkların ağırlığı yükselirken, temmuz sonu itibarıyla bankalardaki altın hesaplarının değeri de 54 milyar lirayı aştı.
10.09.2019 11:05
Küresel çapta yaşanan gelişmelerin risk algısındaki artışı beraberinde getirmesiyle yatırımcıların portföyünde güvenli liman olarak görülen varlıkların ağırlığı yükselirken, temmuz sonu itibarıyla bankalardaki altın hesaplarının değeri de 54 milyar lirayı aştı.
Kaynak: Dunya.com