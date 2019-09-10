Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı

10.09.2019 11:05

Küresel çapta yaşanan gelişmelerin risk algısındaki artışı beraberinde getirmesiyle yatırımcıların portföyünde güvenli liman olarak görülen varlıkların ağırlığı yükselirken, temmuz sonu itibarıyla bankalardaki altın hesaplarının değeri de 54 milyar lirayı aştı.